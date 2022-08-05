Erdoğan Rusya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in daveti üzerine Rusya’ya gidiyor.

Erdoğan’ın uçağı Atatürk Havalimanı’ndan saat 13.00’te hareket etti. Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti. Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe uğurladı.