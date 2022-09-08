Erdoğan: Sabrımızın bir sonu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ın son dönem yaptıkları ile ilgili sert sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’la yaşanan gerginlikle ilgili olarak “Bize karşı gayri meşru tehditler devam ederse, sabrın da bir sonu vardır. Sabrın sonu selamettir. Biz de selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Balkan ziyaretinin ilk durağı olan Bosna Hersek’e gitti. Erdoğan, burada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasında ‘Savunma Sanayiinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunması ve Mübadelesine İlişkin Anlaşma’, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic tarafından imza altına alındı. Görüşmelerin ardından Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve konsey üyeleri ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünde burada olmanın, ziyaretlerine ayrıca tarihi bir nitelik kazandırdığını belirten Erdoğan, ilişkileri daha ileri seviyelere taşımak için atabilecekleri adımları ele aldıklarını söyledi. Erdoğan, “Şüphesiz ki şu anda Bosna Hersek, 2 Ekim’de yapılacak bir seçime hazırlanıyor. Seçim arifesinde böyle bir seyahati gerçekleştirmek bizler için de gerçekten ayrı bir mutluluk vesilesi. Türkiye’nin, Bosna Hersek’in huzur, refah ve istikrarına verdiği önemi, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini, bir kez daha vurguladık” dedi.

Kimlik kartıyla seyahat

“Tarafların rızası dahilinde Bosna Hersek’teki mevcut sıkıntıların aşılması amacıyla Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Görüşmelerimizde geçen sene yüzde 35’e yakın artışla 876 milyon dolar seviyesine ulaşan ikili ticaretimizi geliştirmek, yatırımlarımızı daha da arttırmak amacıyla neler yapabileceğimizi ele aldık. 2019’da temelini attığımız Saraybosna Belgrad Otoyolu Projesi’ne büyük önem veriyoruz. Sıkıntıların yaşandığı bir konuyu değerli dostlarım bize açtılar. Konunun finans noktasındaki ilişkiler ağı açısından Ziraat Bankası Genel Müdürüme gerekli talimatı verdim. Süratle bu sıkıntıyı da hemen çözecekler. Türkiye olarak Bosna Hersek’e yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürürken; artık kimlik kartlarıyla, Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik. Dışişleri Bakanlarımız, süratle gerekli prosedürü bitirecekler. Türkiye’den Bosna Hersek’e, Bosna Hersek’ten Türkiye’ye kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek.”