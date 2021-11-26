Erdoğan: Sandıkları patlatacağınıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Şimdiden gece gündüz demeden 2023’e hazırlanıp ben sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Bizde laf ola beri gele yok. Sözümüzü verdik mi verdik. Konutları sahiplerine teslim edeceğiz dedik mi dedik. Toplam yatırım tutarı 2 milyar 250 milyon lirayı bulan bu konut ve dükkanların İzmirimize hayırlı olmasını diliyorum. Afetlerin önüne geçemeyiz ama devlet olarak vatandaşımızın mağduriyetini ortadan kaldırma imkanına sahibiz.

Bay Kemal’in vurulacak yeri kalmadı. Bitti bitti. Yalandan başka sermayesi yok. Dürüstlük hak getire yok. Rabbimden ülkemizi her türlü afetten ve musibetten muahafaza eylemesini niyaz ediyorum. Ödemiş, Menderes, Torbalı, Ayrancı gençlik merkezlerimizi Tire ve Ege öğrenci yurtlarımızı hizmete açıyoruz. Yein çok sayıda restorasyon projesinin resmi açılışlarını da burada gerçekleştiriyoruz. Tüm bu hizmetlerin İzmirimize, Menemenimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.