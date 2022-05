Erdoğan: Şartların zorluğuna aldırmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere hayallerinden ne zorluk olursa olsun vazgeçmemeleri gerektiğini nasihat etti.

İlk gençlik yıllarından bu yana hak ve adalet için önemli mücadeleler verdiğini söyleyen Erdoğan, gençlere “Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldırmayın, imkanların kıtlığına teslim olmayın” diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı kapsamında gençlerle ve milli sporcularla bir araya geldi. Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

2053 VİZYONU EN BÜYÜK MİRAS: Milli mücadelenin habercisi olan 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal ateşini, düşmanı 9 Eylül 1922’de İzmir’de denize dökerek zafere ulaştıran ordumuzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’den erine kadar tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum. Milli Mücadelenin bu önemli tarihinin kendilerine armağan edildiği siz gençlerimizi dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalimizin teminatı olarak görüyorum. Bizim siz gençlerimize bırakacağımız en büyük miras da, inşa ettiğimiz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde hayata geçireceğimiz 2053 vizyonu olacaktır.

ASLA VAZGEÇMEYİN: İlk gençlik yıllarından beri hayatını, medeniyet, hak ve adalet davasına adamış, bu uğurda nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldırmayın, imkanların kıtlığına teslim olmayın, yürüdüğünüz yolda önünüze çıkan engellerin cesametinden korkmayın. Bunların hiçbiri sizin kalbinizde büyüttüğünüz, zihninizde şekillendirdiğiniz hedeflerinizden asla sizleri uzaklaştırmasın.

GENÇLERİMİZLE YÜRÜDÜK: Tarihimizin her döneminde gençlerimizle ayağa kalktık, yürüdük, başardık. Ülkemizde her dönemde maalesef gençlerimizi birbirine düşürerek, Türkiye’yi kendi içine kapatacak senaryolar sahnelenmiştir. Kimi zaman sağ-sol, kimi zaman Alevi-Sünni, kimi zaman ilerici-gerici, kimi zaman Kürt-Türk denilerek birbirine düşürülmeye çalışılan gençlerimizin her bir kaybı Türkiye’nin kaybı olmuştur. Biz gençlerimizi tüm bu ayrımların ötesinde kucaklayan bir anlayışla Türkiye’nin önüne kurulan tuzakları birer birer bozduk. Öyle ki 15 Temmuz’da darbeciler sokağa çıktıklarında karşılarında işte bu gençliği buldular. Cumhuriyet tarihimizin bu en şanlı direnişinin öncüsü gençlerimizin cesareti ve kararlılığı, silahların gücüne galebe çaldı.

DÖRTTE DÖRT YAPARIZ: Bugün de burada azimleriyle, çalışkanlıklarıyla, dirayetleriyle pek çok alanda kendini ispatlamış gençlerimizle birlikteyiz. Artık biz şimdi hedef Paris diyoruz ve Tokyo’yu aşacak olimpiyat madalyalarıyla yola devam edeceğiz. Az önce bir müjde daha aldım. O da Dünya Boks Şampiyonası’nda İstanbul’da yeni bir altın daha çıkardık Ayşe kızımızla. Yarın (bugün) akşam 4 tane finalistimiz var yine kadınlarda, dörtte dört yapar mıyız, yaparız. Onların müjdelerini de bekleyeceğiz.

TEKNOFEST GENÇLİĞİ YETİŞTİRİYORUZ: Spor yanında bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide iftihar verici eserler ortaya koyan gençlerimizle her fırsatta bir araya geliyoruz. Artık bir Teknofest gençliği yetiştiriyoruz. Gençlerimiz kimi akademik alandaki kimi mesleğindeki kimi diğer alanlardaki kabiliyetleriyle ülkemizin en büyük zenginliği, güç kaynağıdır. Ülkemizin neresine gidersem gideyim, en büyük enerji ve moral kaynağım gençlerimizin yüzünde gördüğüm umut, heyecan, kararlılık.

BATIDA NE VARSA DOĞUDA DA VAR: Türkiye’de 76 üniversite vardı, şimdi 207 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Bu ne demektir? Hakkari’deki gencimizin Ankara, İstanbul üniversitesine gitmesi için anne babası onu yola koymasın, Hakkari’deki üniversitede okusun biz oraları mahrum bırakmadık. Oralara da üniversitelerimizi yaptık. Yani öğrenci üniversiteye gideceğine, hocalarımız öğrencilerimizin olduğu o illere gitsin. Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedik ve biz bunu başardık.

Adana’da gençlik şöleni düzenleyeceğiz

Gençlerimizin barınma talebi vardı, yurt kapasitemizi 183 binden 756 bine çıkardık. Maddi destek talebi vardı, burs ve kredi miktarlarını lisansta 45 liradan 850 liraya yükselttik. Spor tesisi talebi vardı. En küçük yerleşim birimlerimize kadar binlerce saha ve salon inşa ettik. Temsil talebi vardı, seçilme yaşını önce 30’dan 25’e, sonra 18’e indirdik. Gençlerimiz ne istiyorsa onu hayata geçirecek imkanları sağladık. 21 Mayıs’ta Adana’da gençlerimizin düzenlediği gençlik şöleninde 10 binlerle bir araya geleceğiz.