Erdoğan: Savaşın Bitmesi İçin Çalışacağız

SAVAŞIN ÜÇÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın üçüncü yılı vesilesiyle, ‘Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi’ için bir video mesaj gönderdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukraynalılara ile Kırım Türklerine seslenen Erdoğan, “Video mesaj yoluyla da olsa sizlere hitap etmekten memnuniyet duyuyorum. Savaşın üçüncü yılını doldurduğumuz bu acı günde, ülke ve millet olarak dost Ukrayna halkının yanında olduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyorum.” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, “Geçtiğimiz üç sene zarfında, topraklarını savunurken hayatlarını kaybeden Ukraynalılar için taziye dileklerimi iletiyor, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.” dedi. Türkiye’nin 2014’te Kırım’ın ilhakından sonra, uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda Ukrayna’nın haklı davasına gereken desteği verdiğini vurguladı.

KALICI BARIŞ İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ

Savaşın dördüncü yılına girerken diplomasinin, diyalogun ve müzakerelerin öneminin arttığını belirten Erdoğan, bu sürecin çatışmaların sona ermesinin ve kalıcı barışın sağlanmasının başlangıcı olmasını umduğunu aktararak, “En başından beri savunduğumuz üzere, adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemle açılabilir.” diye konuştu. Ayrıca, “Sayın Zelenskiy ile geçtiğimiz hafta Ankara’da, Türkiye’nin bu önemli kavşakta sağlayabileceği katkıları ve müzakerelere ev sahipliği yapma isteğini de ele aldık.” ifadesine yer verdi.

BARIŞIN YIL DÖNÜMÜ İÇİN SORUMLULUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir sonraki sene savaşın değil, barışın yıl dönümünü idrak etmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor.” dedi ve Türkiye olarak adil ve kalıcı barışın sağlanması için tüm güçlerini seferber etmeye devam edeceklerini dile getirdi. “Bu düşüncelerle 2025’in barışın inşa edileceği bir yıl olmasını canıgönülden temenni ediyorum.” şeklinde konuşan Erdoğan, yaklaştığı Ramazan-ı Şerif’in tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Rabb’inden niyaz etti.