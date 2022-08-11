Erdoğan: Savunmada ortak adımlar atacağız

Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile yaptığı görüşmenin ardından iki ülke ilişkilerinin her alanda geliştiğinin altını çizerek “İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayi alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor’u ağırladı. Erdoğan ve Pahor, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde iki ülke arasında bilim ve teknoloji işbirliği anlaşmasını tadil eden protokol imzalandı. Toplantıda Erdoğan özetle şunları söyledi:

İLİŞKİLERİMİZ GELİŞİYOR: Sayın Pahor, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ertesinde Türkiye’yi ziyaret eden ilk AB ülkesi lideri olmuştu. Dayanışmasını göstererek stratejik ortaklığımızın gereğini yapmıştı. Kendilerine samimi dostlukları ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu sene Türkiye ile Slovenya arasındaki ilişkilerin tesisisin 30. yıl dönümünü kutluyoruz. İkili ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık. İş birliğimizin her alanda gelişmesinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik.

ÇARPAN ETKİSİ: İki başbakan sıfatıyla 11 yıl önce imzaladığımız stratejik ortaklık anlaşması, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde çarpan etkisi yaptı. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 2,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi hala tam yansıtmayan bu rakamı, daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizde düzenleyeceğimiz Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu 9. toplantısı bu bakımdan çok faydalı olacaktır.

YATIRIM TEŞVİKİ: İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayi alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim. Slovenya’daki en önemli altyapı projelerinden Karavanke Tüneli ve Divaca-Koper demiryolu inşaatında Türk müteahhitlik firmalarının yer almasından memnuniyet duyuyoruz. Şirketlerimizin karşılıklı olarak yatırımlarını arttırmasını teşvik ediyoruz. Sayın Pahor’un iş dünyamızın temsilcileriyle gerçekleştirdiği yuvarlak masa toplantısı da ziyadesiyle verimli olmuştur. Değerli dostumla Ukrayna ve Balkanlardaki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliği bölgesel barışa ve istikrara büyük katkılar sağlıyor.

TÜM KESİMLERİ KUCAKLADI: Dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen dayanışmamızın önümüzdeki dönemde Türkiye’nin AB’ye katılım süreci dahil her alanda güçleneceğine inanıyorum. Sayın Pahor, görev süresi boyunca cumhurbaşkanı olarak toplumun tüm kesimlerini kucaklayan samimi bir tutum sergiledi. Lübliyana Cami ve İslam Kültür Merkezi’nin 2020 yılında faaliyete geçmesinden memnuniyet duyuyoruz. Değerli dostumun camiyi ve kültür merkezini ziyaret etmesi, Müslümanların dini bayramlarında tebrik mesajı paylaşması ve anma etkinliklerine katılması örnek bir tutumdur. Sayın Pahor’un aralıkta görevini devretmesinin ardından mümtaz bir devlet adamı olarak siyasete katkı vermeye devam edeceğine eminim.

‘Türkiye’yi takdir ediyoruz’

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor da, ekonomik ve siyasi işbirliğinin daha da güçlenmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Türk şirketlerinin Slovenya’da üstlendikleri müteahhitlik projelerini zamanında tamamladıklarını ve en yüksek standartlarda yaptıklarını belirten Pahor, “Sizin şirketleriniz için AB genelinde referans olacağız çünkü bunu gerçekten hak ettiğinizi düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili ilişkilerimizde çözemediğimiz sorun olmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı’na açık diyaloğu için teşekkürlerimi iletiyorum. Ukrayna savaşından ve sonuçlarından bahsettik. Slovenya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’nin Ukrayna-Rusya arasında gösterdiği arabuluculuk rolünü takdir etmektedir. Adil bir barışçıl diyaloğun başlatılması için bir çaba söz konusu” dedi. Batı Balkanlar konusunda eylül ayındaki BM Genel Kurulu marjında tekrar görüşme kararı aldıklarını kaydeden Pahor, “Savaş uzun sürerse, buradaki gerginlik güneye, Batı Balkanlara da inebilir. Bu bölge barışı, güvenliği, refahı hak ediyor” diye konuştu. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutlayan Pahor, “Size çözüm arayışınız için, Finlandiya ve İsveç’in NATO girişimlerine olanak sağlayıp, önünü açtığınız için teşekkür etmek isterim” ifadelerini de kullandı.

Erdoğan, Hacı Bektaş törenlerine katılacak

Ankara’da Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret ederek Muharrem ayı iftarında Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’de düzenlenecek Hacı Bektaş Veli’yi anma törenlerine de katılacak. Hacı Bektaş Veli’nin 751. ölüm yıl dönümü nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 13 Ağustos’ta anma töreni gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un imzasıyla yayınlanan anma töreni davetiyesinde, “Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Anadolu irfan ve medeniyetinin temel yapı taşlarından Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a yürüyüşünün 751. yıl dönümü anma programımıza katılımlarınızdan mutluluk duyarız” ifadelerine yer verildi.

Rama’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan fotoğraf paylaşımı yapıldı ancak görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı. Arnavutluk Başbakanı Rama, Konya’da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları açılışı için önceki gün Türkiye’ye gelmişti.