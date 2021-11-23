Erdoğan seçim tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada seçime değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti’nin 20 yıldır seçimlerden hep birinci çıkmasının sırrı işte buradadır. Şöyle geriye dönük bir muhasebe yaptığımızda bu tabloyu daha net görebiliriz.

3 Kasım 2002 seçimlerinde ilk defa milletimizin huzuruna çıktı, bu ilk seçimimizdeki sloganımız “Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın, tek başına iş başına” olarak belirlemiştik, hamdolsun milletimiz çağrımıza cevap verdi.

Ülkenin yönetimini devraldıktan sonra bir yandan milletimizin demokrasi, hak ve özgürlükler taleplerine cevap vermenin gayreti içine girdik. Yaklaşık 1,5 yıl sonra yapılan mahalli idareler seçiminde belediyelerin önemli bir kısmını kazanarak aynı hamleyi yerele de yaydık.

Karanlık cinayetlerden, Cumhuriyet mitinglerine, gece yarısı bildirilerinden meclis kürsüsünden yapılan tehditlere kadar nice kumpasla boğuştuk. Anayasayı kanunları teamülleri hiçe sayarak Meclis’te cumhurbaşkanı seçmemizin bile önüne geçmek istediler, biz de çareyi yeniden milletimize gitmekte bulduk.

Muhalefet neden bu kadar çırpınıyor. Çünkü gelecekleri yeri biliyorlar. Hala erken seçim, erken seçim. Olmayacak erken seçim. Seçim tarihi Harizan 2023.