Erdoğan seçim turunda

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim maratonuna Ağrı’dan devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

”Ağrı yıllarca sıkıntılar çıktı. Yürek sızlatan gurbet türküleri söylediniz. Vefaya hasret çektiniz. Hep milletimizin acısına derdine ortak oldunuz.

Ağrı’nın hasreti bizim hasretimizdir derdi bizim derdimizdir. Ağrı’nın başı ağrırsa bizim kalbimiz sızlar. Gelin gönlü Ağrı Dağı gibi yüce bu şehri birlikte geleceğe hazırlayalım. Bu şehrin artık şaha kalkmasının vakti gelmiştir.

Belediye başkanı seçeceksin ondan sonra burada çalışmayıp çekip Ankara’ya gidecek. Böyle bir belediyecilik olur mu? Bu seçmenin oyuna saygısızlıktır. Buradan belediye başkanı seçilen zat bu defa gitti Muş’a. Orada da durmayacak.

Bay Kemal ’17 yıldır iktidardasınız ne yaptınız?’ diyor. Ağrı’da 12 katrilyonluk yatırım yaptık Bay Kemal. Sen Ağrı’ya kaç kere geldin? Burada ne oluyor bitiyor haberin var mı? Eğitimde sağlıkta adalette ulaşımda tarımda bütün bu yatırımlar Ağrı’da yapıldı yapılıyor. Daha yapacağımız çok şey var.

Yol, su medeniyettir. Bundan ne CHP ne HDP anlar. Bunların böyle bir derdi yok. Bunlar sadece çukur açar, çukur çöp terör başka bir şey yok.

Bay Kemal Hatay’a gitmiş ‘6 tane baraj yaptık’ diyoruz. Hatay’ın belediye başkanı ‘Burada baraj yok ki’ diyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu CHP baraj yaparsın karşı çıkar HDP karşı çıkar. Biz yolumuza devam ediyoruz. Barajımız olacak ki vatandaşımın içme suyu olsun kullanma suyu olsun. Bunların derdi bu ülkede huzuru kaçırmak. Ağrı’ya iki baraj ve bir gölet daha inşa ediyoruz.”