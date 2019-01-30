Erdoğan: Seçimde CHP devre dışı kalacak

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere dair yaptığı açıklamada CHP’ye yüklendi.

Cumhurbaşkanı: Cumhur İttifakı olarak milletimizle gönül bağını güçlendirdikçe CHP’nin giderek marjinalleşeceğine ve siyasetin denkleminden çıkacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer’i isim vermeden sert bir dille eleştirdi. Erdoğan “Rahmetli Menderes sandıktan çıktığı hâlde arkasında CHP’lilerin olduğu darbecilerin urganından kendini kurtaramamıştır. Yine aynı CHP, sandıktan çıkan rahmetli Türkeş’i ve arkadaşlarını 12 Eylül’de en ağır işkencelere maruz bırakarak, idamla yargılayanların mirasçılarını bugünlerde yeniden vitrine çıkartmak suretiyle 60 yıldır hiç değişmediğini gösteriyor” dedi.

SANDIKTAN ÇIKMA ŞANSLARI YOK

‘Demokrasi ve özgürlük havariliğine soyunan bir CHP olması kimseyi aldatmasın’ diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: Yandaşları, yoldaşlarıyla birlikte karşımızda bir ittifak oluşturdular. Başarılı olamayacaklar. Yine onlara 31 Mart’ta benim vatandaşların gereken cevabı vereceklerdir. İşbaşında bulundukları belediyelerden, partilerinden biliyoruz ki yontulmamış bir faşist zihniyet var. Biz sandığın namusunu korudukça, CHP’nin o sandıktan çıkma şansı yoktur. CHP’ye oy verenlerin ya alışkanlıkla, ya ideolojik bağnazlıkla ya da biz kendimizi iyi anlatamadığımız için oraya meyledenlerden oluştuğunu biliyoruz. Önümüzdeki seçimler CHP’nin devre dışı kalışının miladı olacaktır.

Siz sahada ne kadar çalışırsanız çalışın seçimin kazanıldığı yer sandıktır. Burada seçimlerde dikkat etmeniz gereken hususları bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Ne yapacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Arkadaşlarımız oy verme işleminden en az bir saat önce görev yerinde bulunmalı ve asla görev yerlerini terk etmemeli. Hiçbir sandığı boş bırakmamalıyız. AK Parti bütün sandıklarda üye bulundurma hakkına sahiptir. İstanbul’da il başkanımız bütün sandıklarda sandık kurulu üyelerini belirlediklerini söyledi. Getirdi önüme, rastgele 10-15 tane sandık kurulu üyesini gece 01.00 gibi aradım. Birkaç tanesi hangi sandıkta görevli olduğunu bilmiyordu. Bilenler vardı. Bir de henüz tebliğ edilmedi diyenler var. Bir gece sizi de arayabilirim. Bu işi sıkı tutacağız. Hafife almayacağız.

MÜJDELERİ PEŞ PEŞE SIRALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bazı müjdeleri sizinle paylaşmak istiyorum” dedi ve peş peşe sıraladı:

– 2001 yılında yayımlanan şeker kotaları yüzde 10 olarak belirlenmişti. Biz bunu geçtiğimiz yıl yüzde 5’e düşürmüştük, şimdi de yüzde 2,5’e indiriyoruz. Böylece milletimizin nişasta bazlı şeker kullanımını düşürmüş oluyoruz.

– SMA hastalarına ilaçlarının tüm tiplerini geri ödeme listesine dâhil ettik. Karar alındı, yakında Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu tip ilaçların ülkemizde yapılması asıl önceliğimizdir. İlaç sanayiini millî güvenliğimizin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Geri ödeme kararının SMA hastalarına ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

– Soma Işıklar Bölgesi’nde çalıştırılan ve yılda 6 milyon ton kömür çıkarılan bölgelerdeki sözleşmeler sona ermek üzeredir. Hâlâ bu madenlerde çalışan 2.400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmelerinin şirketlerinde kadrolu olarak ve maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir.

SİNEMAMIZIN TEKELLEŞMESİNE İZİN VERMEYİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye’de sinemacılarla bir araya geldi. Sektörden 26 temsilcinin katıldığı toplantı sırasında Erdoğan, Meclis’te kabul edilen sinema yasasını onaylarken şu ifadeleri kullandı: “Yasayı imzaladık, bundan sonra Türk sinemasını siz koruyacaksınız. Sektörün tekelleşmesine izin vermeyin. Buradan Mevlana gibi büyük projeler çıkabilir.” Samimi bir havada geçen toplantıda karşılıklı espriler de vardı. “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca “Hiç dizi izlemiyor musunuz? Bahçeli hep bizim diziden bahsediyor, siz hiç bahsetmiyorsunuz” dedi. Erdoğan ise “Olur mu öyle şey? Ben de izliyorum” karşılığını verdi. Dizide Kaynarca’ya “Reis” dendiği hatırlatılınca, Erdoğan “Burada bir tane reis var” esprisi yaptı. Kaynarca ise “Sokaklar bari bize kalsın” dedi.

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