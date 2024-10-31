Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanını Resmi Törenle Karşıladı

RESMİ TÖRENLE KABUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye’yi resmi bir törenle karşıladı. Bu önemli kabul, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

GÖRÜŞMELER VE ANLAŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Faye arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Bu görüşmelerin ardından, iki ülkenin farklı alanlarda işbirliğini artıran anlaşmaların imza töreni yapılacak. Ayrıca, bu önemli buluşma sonrası bir ortak basın toplantısı düzenlenecek ve ülkelerinin işbirliği konularındaki gelişmeler kamuoyuna duyurulacak.