Erdoğan: Ses kayıtları felaket

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydını dinleyen Trump, Merkel ve Macron’un ciddi derecede rahatsız olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi istihbaratçının bile, “Bunu yapan herhalde eroin almış” diyecek kadar şoke olduğunu ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Dünya Savaşı’nı bitiren ateşkesin 100. Yıldönümü törenleri için gittiği Fransa’nın başkenti Paris’ten dönüşünde, kendisini izleyen gazetecilerin sorularını cevapladı. Star gazetesinden Mustafa Kartoğlu’nun haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liderler onuruna verdiği yemekte ABD Başkanı Donald Trump’la görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, Kaşıkçı cinayeti ile terör örgütleri PYD, YPG, FETÖ, Suriye, Halkbank konuları ve ikili ilişkileri ele aldıklarını söyledi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli açıklamaları…

“HERHALDE EROİN ALMIŞ”

Kral Selman değil ama üst düzey: “Kaşıkçı cinayetini konuşurken görüşmemize Merkel ile Macron’u da dahil ettik. Bu cinayetin önceden planlanmış olduğu; emrin Suud’daki üst makamlardan geldiği ortada. Kendisine sonsuz saygı duyduğum Hadim’ül-Harameyn Kral Selman hakkında benim bu tür bir şey düşünmem asla mümkün değil. Ancak biz, talimatı verenin kim olduğunun da ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Katilleri sağda solda aramaya gerek olmadığını Sayın Trump’a da söyledim. Katiller bu 18’in (cinayet öncesi Türkiye’ye gelen 15 kişi de dahil, Suudi Arabistan’da görevden alınanlar) içindedir. Cinayet talimatını kimin verdiği de ortaya çıkarılmalıdır. Kaşıkçı’nın cesedinin akıbeti ne oldu? Gömüldü ise nereye defnedildi? Yoksa parçalanıp kaçırıldı mı? Bizler uluslararası düzeyde de bu olayın takipçisi olacağız.”

Ses kayıtlarını hepsine dinlettik: “Biz bu cinayetle ilgili ses kayıtlarını bizden isteyenlerin hepsine dinlettik. İstihbarat örgütümüz hiçbir şeyi saklamadı. Suudiler dahil, ABD, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere kim istediyse hepsine dinlettik. Kayıt gerçekten bir felaket. Hatta Suudilerin istihbaratçısı, kaydı dinlediğinde, ‘Herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar’ diyecek kadar şok oldu.”

Liderler ciddi rahatsız oldu: “(Ses kayıtlarının dinleyen liderlerin) Reflekslerinden hareketle, bu cinayetten çok ciddi manada rahatsız olduklarını hissediyorum. Sayın Trump’ta, Sayın Merkel’de ve Sayın Makron’da da bunu müşahede ettim. Kendi istihbaratlarının verdiği bilgilerle bu işi çok daha farklı bir konuma oturtacaklardır. ABD Kongresi de, bu konuda CIA’dan bilgilendirme istedi. Bu bilgilendirme yapılınca bakışın değişeceğini düşünüyorum.”

Suudi başsavcı ipe un seriyor: “Buna rağmen olayı saptırma peşinde olanlar var. (Suudi Başsavcı) Geldi, İstanbul Başsavcısı ile görüştü. ‘Cumhurbaşkanı ile görüşebilir miyim?’ deyince, Başsavcımız da kendisine, ‘Sizin muhatabınız benim, ancak benimle görüşürsünüz’ dedi. Gelen savcıda maalesef ipe un serme havası var. Veliaht Prens, benim özel temsilcilerime ‘Ben olayı aydınlatacağım, gereğini de yapacağım’ diyor. Biz de sabırla bekliyoruz.”

“GEÇ KALMIŞ BİR ADIM”

ABD’nin para ödülü ‘oyun’: “ABD’nin PKK’lı üç isim için para ödülü koyması geç kalmış bir adımdır. Tatmin olmak mümkün değil. Buna da değinme imkanımız oldu. Biz bunu, PKK ile PYD’nin ayrı yapılar olduğu iddiasını meşrulaştırmak için ortaya atılmış bir oyun olarak telakki ediyoruz. Tabii ki bu oyuna gelmeyiz. Aslında YPG’nin yaptığı açıklama da ABD’lileri yalanlıyor; esasen PKK’dan ayrı olmadıklarını belirtiyorlar.”

“MAHMUR DAĞITILMALI”

Mahmur’a 4’lü operasyon: “Sadece Kandil değil, bir de Mahmur Kampı meselesi var. Mahmur PKK’nın kuluçka yuvası. Şu anda orada 12-13 bin kişi var. BM de artık bu işten bıktı, orayı dağıtma havası içinde. Peki dağıtıldıktan sonra ne olacak? Irak yönetimi, ABD ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimini ile daha yoğun temas içine girerek Irak’taki PKK varlığı hususunda bir çalışma yapmamız gerekecek. İnşallah buradaki bu sıkıntıyı çözeriz. ABD’nin bu iddialı çıkışını Kandil’de böylece farklı bir zemine oturturuz.”

Trump Halkbank için yeni talimat verecek: “Daha önceki telefon görüşmemizden sonra Sayın Trump, 24 saat içinde Hazine Maliye Bakanı’na talimatı verdi ve bakan da bizim Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Bey’i aradı. Bu konunun halli ile ilgili olarak neler yapılabileceği konusunu görüştüler. Fakat daha sonra farklı bir gelişme olunca, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey Sayın Pompeo ile görüştü. Washington’dan New York’a kaydırılması söz konusuydu. Ben dün akşam söyleyince Trump, ‘Ben döner dönmez talimatı vereceğim. Ben bu işin bittiğini zannediyorum, niye bu kadar uzadı’ dedi.”

“FİLİSTİNLİLERE HAC ENGELİ GÜNDEMİMİZDE”

“(Suudi Arabistan’ın hac ve umre için gelecek Filistinlerin İsrail seyahat belgesi veya Ürdün geçici pasaportunu kabul etmemesi) “Bunu İSEDAK toplantısında gündeme alabiliriz. Ayrıca İslam İşbirliği Toplantısında da gündeme alabiliriz.

Ürdün Kralı Abdullah’ı Türkiye’ye davet ettim. ‘Resmi değil, ailece bekliyorum’ dedim. Memnun oldu, gelecek.

Doğu Akdeniz gazında Türkiye masada olmalı: “Uluslararası yasalara göre karasularda ne çıkarsa tüm Kıbrıs halkınındır. Ancak çıktıktan sonra dağıtımı kastetmiyoruz. Anlaşmaları yaparken KKTC ya da garantörlerin de olması lazım. Karşılıklı güven ancak bu şekilde tesis edilebilir.”

Üç dönem kuralı işleyecek 4. dönem başka yerde olabilir

“(Belediye başkan adaylıkları için) Yarın (bugün) bir yoğun çalışmayı genel merkezde yapacağız. Bu, isim belirlemekten ziyade bir ön hazırlık. Özelikle büyükşehirler önem arz ediyor. Belli bir noktaya geldik, devam edeceğimiz arkadaşlar var. Ama üç dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımızı da büyük oranda istirahate çekeceğiz. Tamamına yakını için geçerli. Çünkü halk değişim istiyor. Bunun için biz üç dönem aynı yerde belediye başkanlığı yapmış arkadaşları dördüncü dönem için aynı yeri düşünmüyoruz. Dördüncü dönem bir başka yerde, bir başka il veya ilçede belediye başkanı adayı olabilir. Bu daha ziyade ilçeler bazında böyle olur.”

Kılıçdaroğlu ilmini arttırsın: “(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘AK Partiye oy verirseniz harama ortak olursunuz’ sözleri) Haram helal gibi meseleleri Kılıçdaroğlu ile konuşacak değiliz. Haramı da helali de elhamdülillah biz gayet iyi biliriz. Kılıçdaroğlu ilmini artırsın, ondan sonra konuşsun. Bu millet niçin 1800’e yakın belediyeyi AK Parti’ye teslim ediyor? Demokraside halkın iradesine saygı duyacaksın.”

HABERTURK