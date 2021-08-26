Erdoğan: Sesimizi yükseltelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Müslümanlar, hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmelidir” dedi

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 4. Genel Kurulu’na video mesajla katıldı. İslam dünyasının farklı köşelerinden bizzat veya çevrim içi olarak Genel Kurul’a katılan gençlere seslenen Erdoğan, insanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine şahitlik edildiğini, dünya gündemini sürekli meşgul eden güvenlik sorunları, terör faaliyetleri ve salgın hastalıkların, özlemi çekilen huzur ortamının tam anlamıyla sağlanmasına izin vermediğini söyledi.

İnsanlığın tamamını tehdit eden bu sorunların, maalesef en çok İslam coğrafyasında derin izler bıraktığına işaret eden Erdoğan, “Müslümanlar, hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmeli, şahit oldukları adaletsizlikler karşısında seslerini daha fazla yükseltmelidir” dedi.