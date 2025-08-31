Erdoğan, Şi Cinping ile Buluştu

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİN’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Zirvesi için Çin’in Tianjin şehrine geldi. Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından coşkulu bir karşılama töreni organize edildi. Erdoğan burada, kapsamlı bir diplomatik iletişim trafiği yürütmesi bekleniyor ve ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

İKİLİ GÖRÜŞME DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesinde el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi. Görüşme sırasında, ikili ilişkiler, Türkiye-Şanghay İşbirliği Örgütü ilişkileri ve bölgesel ile küresel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

RUSYA DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞME PLANI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirveye katılacak olan isimler arasında yer alıyor. Erdoğan, zirve çerçevesinde Vladimir Putin ile de bir ikili görüşme gerçekleştirecek.