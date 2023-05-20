Erdoğan, Sinan Oğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

14 Mayıs seçimlerinde 5,2 oy alan Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’un ikinci turda kimi işaret edeceği, oylarını nasıl yönlendireceği merak ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan, İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde görüştü.