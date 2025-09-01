Erdoğan ŞİÖ Zirvesi’nde Diplomatik Temaslar

ŞİÖ ZİRVESİ VE Türkiye’nin Diplomatik Temasları

Çin’in Tiencin kentinde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Türkiye açısından yoğun diplomatik görüşmelere ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu zirve çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı buluşmalar düzenledi. Erdoğan, Putin ile yapılan görüşmede, “Enerji ortaklığımız stratejik önemde. Rusya, kesinti olmadan Karadeniz üzerinden Türkiye’ye gaz sağlıyor” ifadelerini kullandı. Putin, Türkiye’nin Ukrayna krizinin çözümündeki diplomatik katkıları için Erdoğan’a teşekkür etti ve Türkiye’nin ara buluculuk rolünün gelecekte de önemli olacağını belirtti.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER VE HUSUSLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e “En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz” dedi ve “Güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var,” diye ekledi. Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi konularda devam eden iş birliği ruhuna vurgu yaptı. Ayrıca, Ukrayna’daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye’nin çabalarının sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin de barış sürecine katkı sağladığını dile getirdi. Kafkaslar’da kalıcı istikrarın Türkiye ve Rusya’nın ortak menfaatine olduğunu belirtti. Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Suriye’nin toprak bütünlüğü konuları da ele alındı.

AZERBAYCAN İLE İLK GÖRÜŞME

Zirve çerçevesinde Erdoğan, ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Türk-Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin bölgesel kalkınmayı birlikte şekillendirmesinin önemine dikkat çekerken, enerji ve ulaştırma gibi alanlarda işbirliğini artırmak için adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti. Ayrıca, Ermenistan ile Azerbaycan barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

ERMENİSTAN İLE GÖRÜŞME VE İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmede, Güney Kafkasya’da kalıcı istikrar ve barış adına Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Türkiye-Ermenistan iş birliğini artırmaya yönelik adımların değerlendirildiğini aktardı. Bunun yanı sıra, Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Sekreteri Say Çi ile de bir araya gelerek iki taraf arasındaki ilişkilerin ileriye taşınması adına görüş alışverişinde bulundu.