Erdoğan, Sisi ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşme gerçekleştirecek.

10 yıl aradan sonra Türkiye’nin Mısır’a yapmış olduğu ziyaret sonrası ortak düzenlenen basın toplantısında Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ilişkilerdeki kopukluğa ilişkin “Sanırım alacağımız dersler de var. Bu bağlarımızı bir daha koparmamak için de her iki taraf olarak da üzerimize düşeni yapacağız.” dedi. Öte yandan Çavuşoğlu, “En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak.” ifadelerini kullandı. 14 Mayıs seçimlerinden sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin bir araya geleceği açıklandı.

10 yılın ardından Mısır’a Dışişleri Bakanı düzeyinde ziyaret yapılıyor.

Son olarak Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, 27 Şubat 2023’te deprem bölgesini ziyaret etmişti. Mısır 11 ili sarsan depremin ardından en hızlı harekete geçen ülkelerden biriydi.

O görüşmeden sadece bir ay sonra bu kez Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu kez ikili ziyaret kapsamında Kahire’de.

Çavuşoğlu ile Mısırlı mevkidaşı Şükri basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye-Mısır ilişkilerini değerlendiren bakanlar, çok fazla konunun ele alındığını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Mısır’ın yardımlarına ilişkin teşekkür etti. Çavuşoğlu, Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesinde somut adımlar atmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şükri’yle görüşmelerinde tarafların enerji, ticaret, ulaştırma ve diplomasi gibi alanlarda ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı.