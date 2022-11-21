Erdoğan, Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılış törenine katılmak üzere Doha’ya geldi.

Havaalanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan, Doha’da Dünya Kupası için düzenlenen resepsiyonda liderlerle bir araya geldi. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de tokalaşarak ayaküstü sohbet etti. Bu tokalaşma, Sisi’nin Mısır’da 3 Temmuz 2013’te Genelkurmay Başkanı iken yönetime el koymasının ardından Türkiye ile Mısır arasındaki en üst düzey temas olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin askeri darbe ile devrilmesinin ardından bu ülke ile ilişkilerini askıya almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile de tokalaşarak sohbet etti.