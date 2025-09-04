Erdoğan, Sivas Kongresi’ni kutladı

CUMHURBAŞKANININ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, “Milli Mücadele tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi, milletimizin bağımsızlık azmini, milli birlik ve beraberlik iradesini tüm dünyaya duyurduğu, tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığı tarihi bir meşaledir.” ifadesini kullandı.

KONGRENİN ÖNEMİ VE MESAJI

Erdoğan, Sivas Kongresi’nde alınan kararların Türk milletinin esareti kabullenmeyeceğini, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının her şeyin üzerinde olduğunu ilan ettiğini belirtti. “Bu tarihi kongrede, manda ve himaye reddedilerek, milletin kendi iradesine ve gücüne güvenmesi gerektiği ortaya konulmuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından biri atılmıştır.” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Bugün bizlere düşen görev, Sivas Kongresi’nin ruhunu daima canlı tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bağımsızlık ideallerimizi gelecek nesillere aktarmaktır.” diyerek kongrenin ruhunu yaşatma sorumluluğuna dikkat çekti. Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ile kongrenin kahramanlarını ve İstiklal Mücadelemizin aziz şehitlerini rahmetle anarken, gazilere minnet ve şükranlarını sundu. Ayrıca, Sivaslıları ve tüm vatandaşları en kalbi duygularla selamladı.