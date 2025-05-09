Erdoğan: “Siyaseti Marjinalleştirmek Kötü.” – İSTANBUL

ERDOĞAN’IN YORUMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin zarar görmesini ve Türk ekonomisine olan etkilerini umursamadan, siyasi eleştirilerin marjinalleşmesine dikkat çekti. “Hükümet yara alsın da Türk ekonomisine ne olursa olsun demek, siyaseti marjinalleştiriyor, bu ülkeye yapılan çok büyük bir kötülüktür” diye belirtti.

TÜRK EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Erdoğan, yapılan bu tür açıklamaların Türk ekonomisini olumsuz etkilediğine değindi ve ülkenin geleceği için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Hükümetin aldığı kararların ve atılan adımların önemine işaret ederek, ülkede yaşanan zorlukların üstesinden gelebilmek için dayanışmanın şart olduğunu söyledi.

SİYASET VE EKONOMİ İLİŞKİSİ

Cumhurbaşkanı, siyasetin ekonomideki istikrarı sağlamadaki rolüne dikkat çekti ve bu bağlamda eleştirilerin dengeli yapılmasını istedi. Ekonomik sürdürülebilirlik için sağlam bir siyasi zemin gerektiğini vurguladı.