Erdoğan: Sokak köpekleri toplanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başıboş sokak köpekleri nedeniyle yaşanan ölümlere dair konuştu ve belediyelerin bir an önce bu durumun önüne geçmesi gerektiğini söyledi.

Endonezya temaslarının ardından merak edilen birçok kritik başlıkta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş sokak köpekleri sebebiyle meydana gelen ölümlere ve alınması gereken önlemlere ilişkin de konuştu. Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdiğini söyleyerek “Bu işi boş bırakmamalıyız. Bu konuda öncelikli olarak belediyeler, barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanlarını toplamalı” diye konuştu.

Başıboş sokak hayvanları sebebiyle yaşanan ölümler tepki toplamaya devam ediyor. Son olarak Ordu’da bir vatandaşın köpeklerden kaçtığı esnada bir aracn altında kalarak hayatını kaybetmesi yürekleri dağladı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde dönüş yolunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı’na gerekli talimat verdiğini ifade ederken “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır” ifadelerini kullandı.

“Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek. Bu konuda öncelikli olarak belediyeler, barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanlarını toplamalı.” dedi.

AK Partili belediyelerin bu kapsamdaki çalışmalarından örnek veren Erdoğan, “Konya Büyükşehir Belediyemizin gerçekten çok örnek bir çalışması var. İstanbul’da Beykoz Belediyemizin de gerçekten çok örnek bir çalışması var. Yani hem teşhis hem tedavi ve ondan sonra da hayvanları garipsemeyecekleri alanlara salıverme gibi bir çalışmayı şu anda Beykoz Belediyemiz de Konya Büyükşehir Belediyemiz de yapıyor.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca mesela İstanbul’da Orman Bölge Müdürlüğümüz ile Valiliğimizin müşterek yeni bir çalışmaları var. Bu hayvanların bakılabileceği ve daha sonra dernekler tarafından bunların bakımının üstlenilebileceği bir uygulamayı müştereken çalışıyorlar. Daha sonra da bunu bütün illere uygulamayı düşünüyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü bu hayvanlar için uygun yerler ve hayvan severlerin de gelip ilgilenebilecekleri mekanlar oluşturmaya çalışıyor. Epey bir ilerleme de kaydedildi.”