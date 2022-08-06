Erdoğan: Sonuçları önümüzdeki sene göreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye dair müspet sonuçların 2023’te alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi’ndeki ödül töreninde konuştu. Erdoğan, “Türkiye ekonomi modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz. Müspet sonuçları önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde göreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi’nde Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye’nin önemini bir kez daha teyit ettik. Fahiş fiyat artışlarıyla enflasyon sebebiyle vatandaşların yükünü hafifletecek pek çok adım attık, atıyoruz. Attığımız her adımla toplumumuzun tüm kesimlerine sahip çıkıyoruz. Türkiye ekonomi modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz. Müspet sonuçları önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde göreceğiz.

İnsansız hava aracı denilince akla ilk Türk SİHA’ları geliyor. 13 bin mühendisimiz milli muharip uçağın projesinde aralıksız çalışıyor.

29 Ekim 2022’de TOGG’un seri üretim ilk aracının banttan indirilmesini hedefliyoruz.