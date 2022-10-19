Erdoğan sosyal medyada yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, şunları söyledi:

Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyor, tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.