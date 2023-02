Erdoğan sosyal medyadan paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın ziyareti öncesi sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Rahmetli Menderes’in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın, Türkiye Yüzyılı’na hazır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Aydın’ın yöresel, tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra kente yapılan yatırımların yer aldığı bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Rahmetli Menderes’in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın, Türkiye Yüzyılı’na hazır.” mesajıyla yaptığı paylaşımda, Aydınlı merhum Başbakan Adnan Menderes’in görüntüleri ve “Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden, birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır. Aksine olarak her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz?” sözlerine de yer verildi.