Erdoğan: Sözümüzü eserlerimizle söyledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni AKM’nin açılışında yaptığı konuşmada 2023 vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni AKM ile burada İstanbul’a ve dünyaya kültür sanat hizmetleri sunacak abidevi bir eser ortaya çıkardık. Bu eser eski ve yeni Türkiye’nin en belirgin görüldüğü yerdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nin açılışını cumhuriyetin 98. yılında gerçekleştirdi.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü yeniden kutluyorum. İstanbul’un sembol yapısı Atatürk Kültür Merkezi’ni yeni baştan inşa etmek için uzun yıllar önce harekete geçtik. Ancak attığımız her adımda engellerle karşılaştık.

Milletimiz, bir asrını tamamlamanın eşiğine gelinen cumhuriyeti nice asırlar boyunca yaşatacak azim ve kararlılığa sahiptir. Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ödemenin gayreti içindeyiz. Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın, hiçbir saldırının bizi Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.

“Attığımız her adımda engellerle karşılaştık”

Cumhuriyetin 98. yıl dönümüne erişmenin sevincinin yaşandığı bugün ülkeye ve İstanbul’a yeni bir kültür sanat eseri kazandırmanın da mutluluğu ve gururu içindeyiz.

Aslında biz İstanbul’un bu sembol yapısını yeni baştan inşa etmek için uzun yıllar önce harekete geçtik. Ancak attığımız her adımda engellerle karşılaştık. Eski Türkiye’nin köhnemiş yüzünün sembolü olan, her tarafı dökülen, kendisinden beklenen işlevleri yerine getiremeyen Atatürk Kültür Merkezi binasını yıktırmamak için yapılan kampanyaları hepiniz hatırlıyorsunuz. Halbuki biz en başından beri burada, orasını yıktıktan sonra yerine çok daha güzelini, çok daha estetiğini, çok daha kullanışlısını yapacağımızı söylüyorduk. Buna rağmen mesele kimi çevrelerce ideolojik saplantı, kimi çevrelerce siyasi hesaplaşma, kimi çevrelerce kaos çıkarma vesilesi haline dönüştürülerek bize ve ülkeye vakit kaybettirildi. Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık. Nihayet tüm bu sorunları birer birer aşarak gereken hazırlıkları yaptık ve 2019’da yeni binanın temelini attık.

“Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi sözümüzü eserlerimizle ve hizmetlerimizle söyledik”

Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir. Biz bunun benzerini biliyorsunuz Harbiye’de de yaşadık. Harbiye’de de aynı durumla karşı karşıya kaldık. ‘Yapmayacaklar. Burada sadece oyalıyorlar.’ Bunları söylediler. Fakat biz adeta yerin dibine girercesine Harbiye’deki kongre merkezini de yaptık ve İstanbul’umuza kazandırdık. Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi, Atatürk Kültür Merkezi tartışmalarında da sözümüzü eserlerimizle ve hizmetlerimizle söyledik.