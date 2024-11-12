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Erdoğan, Starmer’i Bakü’de Ağırladı

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BAKÜ’DE BULUŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de İngiltere Başbakanı Keir Starmer’i kabul ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) nedeniyle düzenlenen Dünya Liderleri İklim Zirvesi kapsamında bir araya gelen Erdoğan ve Starmer, önemli görüşmeler yapıyor.

KABUL ÜZERİNE DETAYLAR

Zirvenin gerçekleştiği alanda düzenlenen kabul, basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Bu önemli toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bazı Türk ve İngiliz yetkililerin de katıldığı belirtiliyor.

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