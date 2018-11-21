Erdoğan: Stok yapanları basacağız

Beştepe’de muhtarlarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doların yükselişi ile gelen zamlar ve stokçuluk konusuna değindi.

Stokçuluğa da değinen Erdoğan, “Bundan sonra stokların yapıldığı bütün depoları basacağız. Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün satma hakkına sahip değil” uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

– “Siz bakmayın birilerinin Türk demokrasisini hakir görmeye çalışmasına. Onlar demokrasi kendilerine hizmet edince severler.

AİHM ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş, Türkiye terör örgütü ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının hakkını ihlal etmiş. Siz AB organlarından herhangi birinin 6-8 Ekim olaylarında insanları vahşice galeyana getirenlerle ilgili bir sözünü duydunuz mu? Aralarında Yasin Börü’nün de aralarında bulunduğu 50 masumdan birine bu hassasiyet gösterilmiş midir? Bu ilgi onları katledenlere yağdırılıyorsa burada bir sorun vardır.

Bugün Avrupa’nın neresine giderseniz gidin terör örgütü yandaşları elini kolunu sallayarak dolaşırken ülkemizi sevenlere nefes aldırılmıyor.