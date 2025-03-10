Erdoğan: Suriye’de Mezhep Kavgası Engellenmeli

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN RAMAZAN VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma için önemli bir dönem olduğunu ifade ederek, bu ruhun belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına kadar herkes tarafından yaşatıldığını dile getirdi. Erdoğan, “Komşumuz Suriye’de 14 yıllık zulmün ardından kardeşlerimiz ilk kez Ramazan ayını bomba korkusu olmadan geçiriyor” şeklinde konuştu.

GAZZE’DE YAŞANAN AĞIR ACILAR

Cumhurbaşkanı, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da dikkat çekerek, ateşkes ortamında bile büyük acıların yaşandığını söyledi. Bölgedeki gelişmelere yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, Suriye’deki eski rejim unsurlarının mezhep temelli çatışmalar çıkarmaya çalıştığını belirtti ve “Türkiye olarak Suriye’nin birliğini ve toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıyı lanetliyoruz” dedi. Türkiye’nin gerekli tedbirleri aldığını ve Suriye makamlarına istikrar çağrısında bulunduğunu vurguladı.

SURİYE HALKINA GÜVEN

Bölgedeki istikrarsızlıktan yararlanan güçlere net mesajlar veren Erdoğan, Suriye halkının birlik içinde hareket edeceğine inandığını açıkladı. “Biz hem Suriye’de hem de Gazze’de kardeşlik sınavımızı alnımızın akıyla verdik” diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin mazlumların yanında durmaya devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunarak, “Alevi canlarımızı kışkırtarak siyaset yapmak sabotaj girişimidir. Soykırımcı canilerden medet ummak mandacılıktır” ifadelerini kullandı.

AB İLE İLİŞKİLERDEKİ HEDEFLER

Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda da önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı, “Türkiye’nin dengeli, tutarlı ve ilkeli tutumunun kıymeti bugün daha iyi anlaşılıyor” dedi. Türkiye’nin tam üyelik hedefinden vazgeçmediğini belirten Erdoğan, ortak çıkarlar temelinde işbirliğini artırma arzusunu ifade etti.

Ekonomiye dair olumlu gelişmelere de değinen Erdoğan, “Yatırımlar ve ihracatın rüzgârını arkamıza alarak daha güçlü bir büyüme sergileyeceğiz” dedi. Enflasyonun düşüş trendine girdiğini, Şubat ayında %39 seviyesine gerilediğini hatırlatarak, “Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, doğum yardımları ve emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili teklifin Meclis’e sunulduğunun altını çizen Erdoğan, “Biz muhalefetten farklı olarak kendimizi değil, milletimizi düşünüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.