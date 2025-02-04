Erdoğan: Suriye’ye Destek Sağlamaya Hazırız

SURİYE’DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Suriye’de muhaliflerin ilerlemesi ile 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra tedavi süreçleri devam ediyor. Esad’ın Rusya’ya sığınmasının ardından başlayan yeni dönemde Ahmed Eş-Şara, 30 Ocak 2025 tarihinde Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı olarak ilan edildi. Yurt dışındaki ilk ziyaretlerini gerçekleştiren Şara’nın ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra Riyad’dan ayrılan Şara’nın ikinci hedefi Türkiye oldu.

ANKARA’DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara, bölgesel diplomasi turunun ikinci ayağı olarak Ankara’ya geldi. Şara’nın uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Başkent’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Şara’nın ziyareti, Suriye’den 15 yıl sonra gerçekleşiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KONUŞMASI

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Şara, ortak bir basın toplantısı düzenledi. Terör örgütleri ile mücadeleye vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG, PKK ve DEAŞ’ın Suriye’den temizleneceğinin önemine dikkat çekti. Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: “Terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye’ye gereken desteği sağlamaya hazırız”. Ayrıca, Suriye’nin kuzeydoğusunda mücadelenin önemini vurguladı ve “gerekli desteği sağlamaya hazırız” ifadesinde bulundu.

TERÖRSÜZ BİR İKLİM HEDEFİ

Erdoğan, “İnşallah dayanışma içinde hareket ederek terörün olmadığı bir huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda hakim kılacağımıza inanıyorum” dedi. Siyasi gelişmeler üzerinde de durduklarını belirten Erdoğan, Suriyelilerin iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. “İnsani yardımların yanı sıra Suriye’nin harabe şehirlerinin yeniden inşasında gerekli desteği sağlamaya hazırız” ifadesini kullandı.

SURİYE HALKINA SOMUT DESTEKLER

Suriye’nin ekonomik kalkınmasına hız verildiçe gönüllü geri dönüşlerin de hızlanacağını belirten Erdoğan, “Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımlar, ülkenin ekonomik kalkınmasına engel teşkil ediyor” şeklinde konuştu. Uğraşların etkisiyle kısmen bir esneme sağlandığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin Suriye halkının yanındaki duruşunu somut adımlarla göstermeye devam edeceğini belirtti.

SURİYE HALKININ ZOR GÜNLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının uzun yıllar boyunca zulme uğradığını ifade ederek, “Suriye halkı 13,5 yıl boyunca her türlü zulmü gördü ve insanlık dışı katliamlara maruz kaldı” dedi. Erdoğan, Suriye halkının özgürlüğü için verdiği mücadeleyi ve yaşanan zaferi kutladı.

İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Yeni dönemde Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, “Bugünkü ziyareti daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum” ifadesini kullandı. Kardeşliğin güçlenmesi için karşılıklı ziyaretlerin ve temasların artacağına inandığını ifade eden Erdoğan, “Sayın Şara ile yaptığımız görüşmede güvenlik ve ekonomik istikrar konularında atılabilecek adımları değerlendirdik” dedi.