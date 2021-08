Erdoğan, Taliban’a yapılan teklifi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’da yönetime geçen Taliban’a yapılan teklifi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban’la görüşmeye ilişkin, “Gerektiğinde görüşme yaparız. Hatta şu anda Taliban’ın Kabil Havalimanı’nın işletilmesi noktasında bize teklifleri var. ‘Güvenliği biz sağlayalım ama işletmeyi siz yapın’ diyor. Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok” dedi

Erdoğan, Bosna Hersek’e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

BALKANLARIN İSTİKRARI ÖNEMLİ: Balkanlar’ın tümüyle refah, huzur ve barış içinde kalkınmasına büyük önem atfediyoruz. Bölgenin çok kültürlü yapısının korunmasını arzu ediyor, bu amaçla yürütülen her çabaya destek veriyoruz. Bosna Hersek ve Karadağ ile ilişkilerimizin Balkanlar’ın istikrarına kayda değer katkı yaptığına inanıyorum. HERKES TERK EDERKEN BİZ KALDIK: (Almanya Başbakanı Merkel’in, “Afganistan konusunda Türkiye’yle çalışmalıyız” ifadesi) “Tabii Şansölye ile sık sık görüşüyoruz, yol haritalarını gözden geçiriyoruz. Fakat bazı şeylerde geç kaldıkları ortada. Türkiye ile çalışma geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan’ı terk ederken, biz terk etmedik.

GÖÇ BASKISINA EN YAKIN ÜLKEYİZ: Şu anda göç baskısına en yakın ülke Türkiye’dir. Ama Türkiye’nin içindeki bazı mahfiller yalan terörü estiriyor. Resmi rakam söylüyorum. İçişleri Bakanlığımızın kayıtlarında, kayıtlı kayıtsız mevcut göçmen sayısı Afganistan’dan 300 bin. Ama Bay Kemal ve onun izninde gidenler, bunu 1.5 milyon gibi açıklıyorlar. Bunların hepsi yalan, adamların işi gücü yalan ve bu yalan terörünü, bir şaklaban da bulmuşlar onunla beraber sürdürüyorlar.

ÖNCE TABLOYU GÖRMELİYİZ: (1 Eylül’den sonra Türkiye’nin Afganistan’daki tutumu nasıl olacak?) Öncelikle tabii Afganistan’daki tabloyu görmemiz lazım. Afganistan’da şu anda ciddi bir yönetim boşluğu söz konusu. Orada yönetimin belirgin hale gelmesinden sonra kararımızı vereceğiz, (Taliban’la görüşme konusunda) Gerektiğinde görüşme yaparız. Hatta şu anda Taliban’ın Kabil Havalimanı’nın işletilmesi noktasında bize teklifleri var. ‘Güvenliği biz sağlayalım ama işletmeyi siz yapın’ diyor. Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok. Çünkü orada her an her türlü ölüm vesaire mümkün. Şimdi dünkü olayda 72 kişinin ölmesi. Orada eğer bizim adımız geçerse, o arada kalkıp da Türkiye Cumhuriyeti yer alıyor veyahut da askeri havalimanını işletiyor, sivil havalimanını işletiyor ama buna rağmen 72 kişi öldü. Buna bulaşırsak, biz bunu izah edemeyiz..