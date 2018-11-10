Erdoğan: Tapeleri verdik

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi havalimanında yaptığı açıklamasından Kaşıkçı konusuna değindi.

Ankara’dan saat 14:30’da Fransa’ya hareket edecek olan Erdoğan, Başkent Paris´te düzenlenecek olan “Paris Barış Forumu” etkinlikleri kapsamında Orsay Müzesi’ndeki “Picasso Bleu et Rose” sergisini de gezecek ve resepsiyona katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak Paris’e gitmeden önce havaalanında bir konuşma yaptı.

Erdoğan, “Hakkari’de bir mühimmat depomuzun patlaması sonucu 7 şehidimiz var, bunun dışında 25 yaralımız var.” açıklamasında bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

“Bugün şu gerçeği de çok yakından görüyoruz. Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafya birçok açıdan Birinci Cihan Harbi’ni hatırlatan acılara ve oyunlara sahne oluyor. Ne yazık ki bu çıkar kavgalarının bedelini mazlum ve mağdurlar ödüyor. Suriye’de ölenlerin sayısı 1 milyonu bulmuş durumda.”

“Geçmişte olduğu gibi bugün de bölgemizde kardeşlik ve istikrarın tesiri için gayret sarfediyoruz. Biz Birinci Cihan Harbi sırasında, bağımsızlığı için sadece Çanakkale cephesinde onbinlerce evladını toprağa vermiş bir milletiz. Vatanını korumak için can vermiş bir ecdadın torunlarıyız. Barışın ve bağımsızlığın kıymetini çok iyi biliyoruz.”

“Paris ziyareti sırasında hem savaşın sebepleri ve sonuçları üzerine düşünme hem de tüm insani dramları ortaya koyacağız. Bu vesileyle, hükümet ve devlet başkanlarıyla görüşeceğiz.”

“Sayın Trump’la kısa süre önce telefon görüşmesi yaptık. Fransa’da fırsat bulabilirsek görüşürüz dedik. Paris’e gidince arkadaşlarımız karşılıklı görüşecekler, bir fırsat tesis etmeye çalışacağız ve bu fırsat çerçevesinde ikili bir görüşmeyi yapacağız.”

” SUUDİ ARABİSTAN, ABD VE AVRUPA’YA TAPELERİ VERDİK”

“Merhum Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak şu an itibariyle elimizde herhangi bir bulgu yok ama bilgi var. Buraya gelen 15 kişi ve tutuklu 18 kişi. Bu 15 kişi kesinlikle faili biliyorlar, hem de bu cesedin nereye getirildiğini biliyorlar. Kaldı ki, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı’nın açıklaması oldu. Şimdi inkar ediyorlar. O açıklamada, yerel işbirlikçilerle bunu gerçekleştirdik diyorlar. Kim bu yerel işbirlikçiler, bunu açıklamanız lazım. Bunu bilen sizsiniz.

Biz tapeleri Suudi Arabistan’a ABD’ye, Almanlara, İngilizlere, Fransızlara hepsine verdik. Buradaki konuşmaları herkes biliyor. Suudi Arabistan yönetimi bu 15’i konuşturmak suretiyle, bunu ortaya çıkarmayı bilir. Suudi savcı ipe un seriyor. Bizim savcıyı Suudi Arabistan’a çağırıyor. Sen bizim savcımızı ne yapacaksın? Olayın işlendiği yer burası. İpe un sermeye gerek yok. Ekonomistim, ama 40 yıllık siyasetçiyim. Bu 15 kişi cuma günü ayrı bir programla ayrı bir grup. Bu arada operasyon. Bu işin katilleri bu 15’in veya 18’in içindedir. Yerli işbirlikçi de kimse açıklamaları lazım.”

Suudi Arabistan bizim iyi niyetimize karşı, adaletli davranarak bu şaibeden kurtulmaları lazım. Aksi takdirde kurtulamazlar.

HABERTURK