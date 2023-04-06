Erdoğan tarih verdi: 20 Nisan’da devreye girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan’da Karadeniz gazının devreye gireceğini açıkladı.

HASSASİYETİ OLMAYANIN, SECCADEDE DE GÖZÜ OLMAZ: (Kılıçdaroğlu’nun seccadeye ayakkabıyla basması) Farkında olmuş, olmamış, bizi ilgilendirmiyor. Benim halkım bunlara çok önem verir. Sen kalkıp başörtüsüne de bez parçası diye yaklaşırsan; başörtüsü değerler silsilesinde kutsalımızdır, mahremiyetin ifadesidir. Bunu diyen, Kur’an-ı Kerim için de ‘kağıt parçası’ der. ‘Cennet kadınların ayakları altındadır’ diye hadisi bile yanlış söylüyorsun. Doğrusu, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır.’ Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz. Vatandaşlarım, bu fotoğrafları iyice belleğine kazısın, bu CHP zinhiyetinin ne olduğunu gayet net ortaya koyan bir fotoğraftır.

BAKANLAR BÜYÜKŞEHİRLERDE: Hafta sonuna kadar listeleri kesinleştireceğiz. Kabinedeki arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Benim düşüncem bakan arkadaşlarımızı büyükşehirlerde değerlendirmek. 6 bin üzerinde başvuru aldık, sürpriz isimlerimiz de olacak. Yazar, çizer ve entellektüel, bütün bu kesimlerden isimler var.

MİTİNGLER BAYRAM SONRASINDA: Seçim mitingleriyle ilgili programı bayram sonrasına planladık. Siyasi hayatımda öğrendiğim bir şey varsa o da meydanların dilinin yalan söylemeyeceğidir. 14 Mayıs zaferimizle sonuçlanacaktır.

AÇIK ARA ÖNDEYİZ: Medyada dolaşıma sokulan rakamların anketle ilgisi olmadığını herkes çok iyi bilsin. İşini hakkıyla yapan anket şirketlerinin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bize gelen raporlara göre hem Cumhurbaşkanlığı’nda hem Cumhur İttifak olarak Meclis’te açık ara öndeyiz.

DOĞAL GAZ MÜJDESİ: 20 Nisan’da Karadeniz gazımız devreye girecek. Karadeniz gazının ateşini Filyos’ta yakacağız. Türkiye yerli gazını kullanmaya başlayacak. 20 Nisan’da müjdemizi tüm milletimize vermiş olacağız.

ŞİMŞEK, EKONOMİ EKİBİNDE: Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip çalışmalar yapıyor, seçimden sonra ekonomi politikamızı güçlendirip yolumuza devam edeceğiz.