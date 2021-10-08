Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP liderinin sözlerini eleştirdi ve ek gösterge için tarih verdi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kılıçdaroğlu diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış. Halbuki bu sözü veren biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Önceki gün genel merkezde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdiklerini, dün de TBMM’nin yeni yasama yılının başlamasının ardından milletvekilleriyle ilk grup toplantısını yaptıklarını anımsatan Erdoğan, bugün de il başkanları ve teşkilat kademelerinin diğer mensuplarıyla birlikte olduklarını söyledi.

Salgın döneminde ara vermek veya uzaktan canlı bağlantıyla yapmak mecburiyetinde kaldıkları il ziyaretlerini bir süre önce tekrar başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, son olarak Kırşehir ve Mersin’e gittiklerini, cumartesi günü de Adana’nın misafiri olacaklarını bildirdi.

Ziyaret ettikleri şehirlerde hem vatandaşlarla ve teşkilatlarla bir araya geldiklerini hem de çok sayıda eser ve hizmetin toplu açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, ayrıca her şehirde gençlerle bir araya geldikleri özel programlar tertip ettiklerini anlattı.

Yaptıkları toplu açılış törenlerinde kamu projeleri yanında özel sektörün yatırımlarının da yer aldığını aktaran Erdoğan, Adana’da da milyar dolarlık bir özel sektör yatırımının temel atma ve tamamlanan projelerin açılış törenlerine katılacağını ifade etti.