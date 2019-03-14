Erdoğan tarihi açılışta konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi açılışında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En son 3600 ek gösterge meselesini çözeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri budur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugün resmi açılışını yapmak üzre bir araya geldiğimiz Ankara Bilkent Şehir Hastanemizin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastanemizde görev yapan tüm personelimize başarılar diliyorum. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı… Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını da tebrik ediyorum.

Sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların affedilir bir tarafı yok. Sağlık çalışanlarını her gün baş tacı etmemiz gerekir. Sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Sağlık çalışanlarımızın 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Hükümete gelir gelmez ilk yaptığımız işlerden biri sağlık sistemini değiştirmek oldu.

Hastanelerimiz adeta dökülüyordu. Vatandaşımız doktora ulaşana kadar eziyet çekiyordu. Eski Türkiye’de sağlık sistemi eksikti. Ortaya vahim görüntüler çıkıyordu. Sağlıkta dönüşüm programını başlattık ve sistemi hızla geliştirdik. Hastanelerde ölüsü bile rehin alınan insanlarımız vardı. Ambulans denilen dört teker, bir kaportadan oluşan araçlardı.

Yatak kapasitesini 239 binin üzerine çıkardık. Sağlık çalışanlarımızı 1 milyon 17 bine yükselttik. 136 bin olan yatak kapasitesini 239 binin üzerine çıkardık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 550 bin artırdık. 5 bin ambulansa ulaştık.

“HANGİ ŞİKAYETLE OLURSA OLSUN…”

Türkiye evde sağlık hizmeti verilebilen bir ülke haline gelmiştir. Hastanelerimizi her şeyi ile modernleştirdik. Yepyeni bir hizmet için kolları sıvadık. Şehir hastanelerini gündeme getirdik. Bu benim hayalimdi. Eskiden yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiliyordu. Şimdi yurt dışından sağlık hizmeti almaya geliniyor. Şehir hastaneleri ile hedefimiz hangi şikayetle olursa olsun şehir hastanesi alanında başka yere gitmeden tüm teşhis ve tedavinin yapılması.

Ankara Bilkent ile tamamı nitelikli 12 bin 100 yatak, 2 bin 831 poliklinik, 410 ameliyathane sayısına ulaştık. 2013 yılında şehir hastaneleri için icra sürecine geçtik. Daha ekipmanların yüzde 50’si taşındı. Taşındığı zaman çok daha hareketli hale gelecek. Temelini ilk attığımız şehir hastanelerinden biri de burasıydı. Hemen yanıbaşımızdaki Bilkent Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti.

Kanser tedavileri hastanelerimizde en ileri yerli ve milli çözümlerle yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

“600 DÖNÜMLÜK SAĞLIK VADİSİ”

Sağlık teknolojilerinin en yoğun kullanıldığı alanların başında geliyor. Bilkent Şehir Hastanesi’nin yanına 600 dönümlük sağlık vadisi ve yaşam bilimleri teknoloji merkezini de kuracağız. Amacımız hekim ve mühendislerimizin aynı çatı altında çalıştırılabileceği bir cazibe merkezi oluşturmak.

Ankara’da bir şehir hastanesi daha açıyoruz. Etlik’te şehir hastanesini yıl sonuna kadar açacağız. Savunma alanında olduğu gibi ilaç ve tıbbi teknolojilerde dışa bağımlılıktan kurtulup ihracatçı olmalıyız.

“AYRIMCILIK YAPAMAYIZ”

Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Ayrımcılık yapamayız. ‘Senin kimliğin nedir?’ diye soramayız. Hele hele tıpta bunu hiç soramazsın. Bu ülkenin her vatandaşı gibi bu hizmetler onların da hakkıdır. Ama yapılan her işe karşı çıkmalarına engel olmuyor.

İstanbul’a nefes aldıran pek çok proje Adnan Menderes döneminde yapıldı. Yollar yağ gibi, ekmeğe sürüp yeriz diyorlar. Adnan Menderes’in yatırımları ile dalga geçiyorlardı. Bugüne kadar ülkemize kazandırdıklarımız bundan sonra yapmayı planladıklarızın alt yapısıdır. Ülkemiz uzay çalışmalarına da karşı çıktılar. Anayasa Mahkeme’sine götürdüler. İşte böyle saçmalar işte böyle kin kusar.

Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırarak en büyük 10 ekonomiden biri haline getirdiğimizde önümüzde bizi yolumuzdan alacak hiçbir fani güç kalmayacak.

TRT