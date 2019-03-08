Erdoğan, Tatlıses’le buluştu

Türkücü İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa mitingine katıldı.

Erdoğan, “Ne diyorlar, ‘Ben kazanınca tekrar AK Parti’ye geleceğim.’ Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha bu trene kabul etmeyiz” dedi.

Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses de alanda vatandaşları selamladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte AK Parti’nin seçim şarkısı ‘Nereden Nereye’ye eşlik etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Urfa, Şanlıurfa, ilmin, irfanın, medeniyetin şehri İstanbul. Gönlü hep güzelden yana olan Urfa. Seni muhabbetle selamlıyorum Urfa. Tüm ilçelerini selamlıyorum Urfa. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Şanlıurfa’nın tüm kadınlarını selamlıyorum.

31 Mart’tan sonra yol arkadaşlığımızı çok daha ileriye taşıyacağız. Şanlıurfa’nın geleceğine kastedenlere inat el ele, kol kola hedeflerimize yürüyeceğiz.

Urfa’ya tarihinin en büyük hizmetlerini getirdik. Son 17 yılda Şanlıurfa’ya 45 katrilyon lira yatırım yaptık. Şehrimize 30 bin seyirci kapasiteli stadyum kazandırdık. Şanlıurfa’ya bin 775 yataklı 89 adet tesisi kazandırdık.

Bin 700 yataklı şehir hastanesini de şehrimize kazandırıyoruz. İnşaatı devam ediyor, iki yıla kadar hizmete alacağız. İmar barışıyla 160 bin Şanlıurfalı vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. Ulaşımda 29 km’den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 577 km’ye çıkardık.

“MARDİN’DE HIZLI TRENİN NE İŞİ VAR” DEDİ

Dün Mardin’deydim. Mardin’e hızlı tren müjdesini verdim. Benim arkamdan bu bölücü terör örgütünün desteklediği malum parti var ya, onun eş başkanı bir ifade kullanmış, “Mardin’e hızlı trenin ne işi var.” Aynen, estiği gibi, yani Saadet Partisi… Onun başındaki zat da ne dedi? “Sivas’a trenin ne işi var” dedi. Yani Allah’tan şunu demedi, “Mardin’de havaalanının ne işi var” demedi. Hem bunu kullanırlar, ondan sonra da gelir havaalanında onunla birlikte uçuş yaparlar. Şimdi oraya hızlı tren geldiği zaman biliyorum ki o hızlı trenden de bunlar istifade edecekler. Ama bunlarda ufuk yok. Yıllar yıl CHP her yapılanın karşısına dikilmedi mi? İstanbul’a birinci köprü yapıldı karşısına dikildi, iki yapıldı karşısına dikildi, üç yapıldı karşısına dikildi, Marmaray yapıldı denizin altında karşısına dikildiler, Avrasya Tüneli’ni yaptık karşısına dikildiler, Osmangazi’nin karşısına dikildiler. Şimdi İstanbul’u İzmir’e bağlıyoruz, onun da karşısına dikilmeye çalışıyorlar. Biz bu millete hizmetkarız, bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

5 YENİ OSB KURUYORUZ

Şanlıurfa’nın duble yollarından memnun musunuz? Kardeşlerim GAP’ın en önemli ayağı Şanlıurfa’dır. Şimdi yeni sulama kanalları yapıyoruz. Suruç Tüneli’ni sizlerle beraber hizmete açtık mı? Şanlıurfalı çiftçilerimize son 17 yılda yaklaşık 10 katrilyon destek verdik. Tarımsal sulamada yaptığımız yüzde 12’lik indirimi devam ettiriyoruz. Şanlurfa’da 5 yeni Organize Sanayi Bölgesi daha kuruyoruz. Şehrimize bir Teknopark ve ARGE merkezi kurduk. Yaklaşık 54 bin kişilik ek istihdam sağladık. Birçok ilçemize doğalgazı getirdik.

BU CAN BU TENDE OLDUKÇA KABUL ETMEYİZ

Kardeşim gördüğünüz gibi gece gündüz çalışıyoruz. Biz AK Parti olarak el ele vereceğiz. Bizim arkamızdan çok tezgahlar çevriliyor, sakın oyunlara gelmeyin. Neymiş beyefendi aday olmamış… Ne dava var ne bir şey… Bakıyorsunuz aday olmayınca menfaat neredeyse oraya gidiyor. Ne diyorlar, ‘Ben kazanınca tekrar AK Parti’ye geleceğim.’ Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz.

Biz milletimizi birlikle, beraberlikle, dayanışmayla geleceğe taşımak istiyoruz. Bize ihanet edenlerle değil.

TÜRKİYE’Yİ BÖLMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK

Şanlıurfa’dan tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Türkiye’de Kürdistan diye bir yer var mı? Bu beyefendi Kürdistan özlemiyle yatıp kalkıyorsa Irak’ın Kuzeyinde Kürdistan var. Buyursun oraya gitsin. Türkiye’yi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Cudi’de Gabar’da inlerine girdik. Hatta Kandil’de inlerine girdik. Benim milletimin huzurun kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sahneye çıkan türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti’nin seçim şarkısı ‘Nereden Nereye’ye eşlik etti.

TRT