Erdoğan Teknofest Mavi Vatan’da Duyurdu!

DÜNYA HAVA VE SAVUNMA TEKNOLOJİ FESTİVALİ BAŞLADI

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, “Mavi Vatan” temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenmeye başladı. Festival, teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odaklı bir etkinlikte bir araya getirecek. Bugün ve yarın çeşitli yarışmalar gerçekleşecek, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde ise festival halka açık olacak. Festivalde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Donanmamızın amiral gemisi olan TCG Anadolu’nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz; inşallah bununla kalmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslenerek “İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye’yi 100 yılı yapana kadar durmayacağız. İnşallah sabırla, azimle, samimiyetle çalışacağız. En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye’yi, inşallah sizin için hayata geçireceğiz” şeklinde ifadelerde bulundu. Erdoğan, iki gün önce Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü gururla kutladıklarını vurguladı ve “Malazgirt Ovası’nda ebedi ve ezeli kardeşliğimiz yeniden tescillendi” sözlerini dile getirdi. Ayrıca, ASELSAN ile savunma sanayisine yönelik üç yeni adım atıldığına dikkat çekti.

ZAFER HAFTASI’NDA TARİHİ ANLAR

Erdoğan, “İki gün sonra 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü kutlayacağız. Muhalefet gibi gösteri yapmıyoruz, bu önemli günleri geçiştirmiyoruz” dedi ve gençlerin Zafer Haftası’nı tebrik etti. Şehit ve gazileri rahmetle anarak, “Bu ülke, bize aziz şehitlerimizin kutsal emanetidir” ifadesini kullandı. Türkiye’nin tarihi varlığının geçmişte olduğu gibi bugünde onların fedakarlıklarıyla sürdüğünü belirtti.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE DUYDUĞU GÜVEN

Erdoğan, “Şu an karşımda, şehit ve gazilerin emanetlerine sıkı sıkıya sarılan şuurlu bir gençlik görüyorum” diyerek, gençlerin ülkenin geleceği adına umut verici olduğuna vurgu yaptı. “Karşımdaki şu güzel topluluğa baktığımda, emin olun Türkiye’nin parlak geleceğini görüyorum” şeklinde sözlerine devam etti. Türkiye’nin savunma sanayisinin her alanda başarılar elde ettiğini aktaran Erdoğan, bu başarıların dostlarda övgü, hasımlarda ise endişe yarattığını söyledi.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı, Türk savunma sanayinin dünya üzerinde önemli adımlar attığını belirtirken, hayal kurmaktan vazgeçmeyen bir gençliğin bu alandaki başarıları artıracağını ifade etti. “Hayalperest olmadık, ama hayal kurmaktan da asla vazgeçmedik” diyen Erdoğan, son teknolojiye sahip donanımlı gemilerin tanıtımına dikkat çekti. TCG Anadolu amiral gemisinin özellikleri hakkında bilgi verirken, teknoloji ve inovasyona yönelimlerinin dikkatli bir şekilde sürdüğünü söyledi.

TEKNOFEST’TE YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

Festivalin bir parçası olarak, teknolojiye ilgi duyan gençler için pek çok yarışma düzenlenecek. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, etkinliğin denizlerdeki mühendislik kabiliyetlerini sergileme fırsatı sunduğunu açıkladı. Yarışmalarda, insansız su altı sistemleri ile çeşitli görevler yapılacak ve bu sayede gençlerin yetenekleri test edilecek.

MAVİ VATAN TEMASI VE GÜÇLÜ TÜRKİYE VURGUSU

Bayraktar, Mavi Vatan’ın sadece denizlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda gençlerin hayallerini, ufuklarını ve geleceklerini temsil ettiğini belirtti. Aydınlık geleceğin, denizlerde köklü geçmiş ile birleştiğine vurgu yaptı. TEKNOFEST Mavi Vatan ile bugüne kadar 10 milyonu aşan ziyaretçi sayısı ve 1,2 milyona yakın başvuru olduğu da dikkat çekildi. Bayraktar, gençlerin teknolojiye olan ilgisini ve tarıma katkı verdiklerini dile getirdi.

SON AÇIKLAMALAR VE DAVET

Festivalin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yenilenen Savarona yatını ziyaret etti. T3 Vakfı Başkanı Bayraktar, etkinlikte yer alan herkesin Mavi Vatan’ı görmek için 29-30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na davet etti.