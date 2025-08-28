Erdoğan Teknofest Mavi Vatan’da Duyuruda Bulundu!

TEKNOFEST “MAVİ VATAN” TEMASIYLA KAPILARINI AÇTI

Dünyanın en büyük teknoloji, havacılık ve uzay festivali olan TEKNOFEST, “Mavi Vatan” temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda başladı. Bu festival, teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik etrafında bir araya getiriyor. Bugün ve yarın birçok yarışmanın yapılacağı etkinlik, 30 ve 31 Ağustos tarihleri arasında halka açık olacak. Festivalin ziyaretçileri arasında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada tanıtımlarda bulundu. Erdoğan, “Donanmamızın amiral gemisi olan TCG Anadolu’nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz; inşallah bununla kalmayacağız” şeklinde müjde verdi. Gençlere seslenen Erdoğan, “İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye’yi 100 yılı yapana kadar durmayacağız. İnşallah sabırla, azimle, samimiyetle çalışacağız. En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye’yi, inşallah sizin için hayata geçireceğiz” dedi.

ZAFER HAFTASI MESAJLARI VE GURUR DOLU ANLAR

Erdoğan, konuşmasında, “İki gün önce Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Ahlat ve Malazgirt’teki iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik” dedi. Ayrıca, ASELSAN’ın 50. yılında önemli adımlar attıklarını belirterek, “Çelik Kubbe bileşeni sistemlerimizi envantere aldık, ASELSAN’a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik, ayrıca Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temelini attık” ifadelerini kullandı. Erdoğan, 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü kutlayarak, “Muhalefet gibi gösteri yapmıyor, kuru gürültü ve içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz” dedi.

GENÇLERİ GÜÇLENDİRME VURGUSU

Cumhurbaşkanı, gençler için umut dolu mesajlar vererek, “Şu an karşımda, şehit ve gazilerin emanetlerine sıkı sıkıya sarılan şuurlu bir gençlik görüyorum. Her yönüyle muhteşem, her açıdan muazzam” dedi. Geçmişin kahramanlıklarına atıfta bulunarak, “Sizlere baktıkça gemileri karadan yürüten Sultan Fatih’in o keskin dehasını, cihana yön veren Sultan Selim’in o büyük zekâsını görüyorum” diye ekledi. Erdoğan, “Sizin özgüveniniz, sizin azminiz bu ülkenin en büyük teminatıdır. Bugün yaptığınız fedakarlıkların meyvelerini, yarın hiç tahmin etmediğiniz alanlarda toplayacaksınız” şeklinde konuştu.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ GELİŞMELER

Erdoğan, Türk savunma sanayinin büyük başarılara imza attığını ve bu başarıların tüm dünyada sergileneceğini ifade etti. “Dostlarımız başarılarımızdan övgüyle bahsederken, hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor” diyen Erdoğan, tek hedeflerin olduğunu ve “Gelecek var” mesajını verdi. Köklerinden gelen tarihi mirasına ve gençliğin potansiyeline vurgu yapan Erdoğan, “Özgürlük istiyorsanız özünüze dönün, adalet istiyorsanız medeniyetinize sarılın” diye ekledi.

SAVARONA’YA ZİYARET VE TEKNOFEST’LER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte yenilenen Savarona yatını ziyaret etti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da etkinlikte yer alarak, TEKNOFEST Mavi Vatan’ın genç mühendislik kabiliyetlerini sergileme fırsatı sunduğunu belirtti. Bayraktar, yarışmalarda gençlerin denizaltı sistemleri üzerinde çok anlamlı çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade etti. “TEKNOFEST enginlere sığmayan bir diriliş ruhudur” diyerek etkinliğin önemi üzerine vurgu yaptı.

MAVİ VATAN VE GELECEĞE YÖN VERME

Bayraktar, “Mavi Vatan; sadece eşsiz mavi enginliklerden ibaret değil. Gençlerimizin hayalleridir, ufkudur, geleceğidir” diyerek bu temanın önemine dikkat çekti. Etkinliklerin Türkiye’nin geçmişi ile geleceği arasında bir köprü kurduğunu belirten Bayraktar, halkı festivalde yer almaya davet etti. 29-30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen TEKNOFEST, gençlerin yaratıcılığının sınırlarını zorlayacağı bir platform sunuyor.