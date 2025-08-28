Erdoğan Teknofest Mavi Vatan’ı Açtı!

TEKNOFEST’İN AÇILIŞI

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, “Mavi Vatan” temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda kapılarını açtı. Festival, teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında buluşturmayı hedefliyor. Bugün ve yarın çeşitli yarışmaların düzenleneceği festival, 30 ve 31 Ağustos’ta halkın ziyaretine sunulacak. Festivalde yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada çeşitli açıklamalar yaptı ve festivale ilişkin heyecanını paylaştı.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Donanmamızın amiral gemisi olan TCG Anadolu’nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz; inşallah bununla kalmayacağız” dedi. Gençlere hitaben konuşan Erdoğan, Türkiye’nin 100 yılına kadar durmayacaklarını belirtti ve “İnşallah sabırla, azimle, samimiyetle çalışacağız. En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye’yi, inşallah sizin için hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, “İki gün önce Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Şurası bir gerçek ki, ne yaparsak yapalım onların haklarını asla layıkıyla ödeyemeyiz” diye ekledi. Hayal kurmaktan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, gençlerin başarılarının Türkiye’nin parlak geleceğini oluşturduğuna dikkat çekti.

SAVUNMA SANAYİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk savunma sanayisinin her alanda önemli başarılara imza attığını söyledi. “Savunma sanayi hamlelerimiz de bugün mazlumlara cesaret veriyor” diyerek, Türkiye’nin uluslararası alanda kazandığı başarıların gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca, “Bugün attığınız küçük adımlar gelecekte büyük başarıların kapısını açacaktır” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’IN SAVARONA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte festival için yenilenen Savarona yatını ziyaret etti. Burada, deniz kültürünün önemine dikkat çekildi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da TEKNOFEST Mavi Vatan’da yaptığı konuşmada, denizlerdeki mühendislik ve teknoloji yeteneklerinin sergileneceğini belirtti.

BAŞVURULARDA REKOR

Bayraktar, “Bu yıl 5G konumlandırmadan yapay zekâ film yarışmasına kadar 12 yepyeni yarışmayla toplamda 63 yarışmaya ulaştık. TEKNOFEST, muazzam bir ilgi görüyor ve bu yıl 1 milyon 100 binden fazla gencimizin teknoloji yarışmalarına başvurduğunu gördük” açıklamasında bulundu. Bayraktar, Mavi Vatan ile gençlerin hayal gücünün sınırsız olduğunu vurguladı.

MAVİ VATAN ŞÜKÜR VE BAŞARI SİMGESİ

Mavi Vatan’ın, tam bağımsızlık sevdasının bir yansıması olduğunu belirten Bayraktar, “Gençlerimizin hayalleri, ufukları ve gelecekleridir” dedi. Ayrıca, Mavi Vatan’ın kendileri için sadece bir deniz alanı değil, geleceği inşa etme iradesi olduğunu vurguladı. Tüm halkı 29-30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na davet etti.