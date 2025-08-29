Erdoğan Teknofest Mavi Vatan’ı Duyurdu!

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVACILIK VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ TEKNOFEST BAŞLADI

Dünyanın önde gelen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, “Mavi Vatan” temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda kapılarını açtı. Festival, teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik merkezli bir araya getirmeyi hedefliyor. Bugün ve yarın gerçekleşecek etkinliklerde birçok yarışma yapılacak. Festival, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde halkın ziyaretine sunulacak. Ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

TCG ANADOLU’NUN ZİYARETÇİLERE AÇIK OLDUĞU MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Donanmamızın amiral gemisi olan TCG Anadolu’nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz; inşallah bununla kalmayacağız” diyerek gençlere hitap etti. Erdoğan, “İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye’yi 100 yılı yapana kadar durmayacağız. İnşallah sabırla, azimle, samimiyetle çalışacağız. En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye’yi, inşallah sizin için hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ayrıca Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümüne değinerek, “Milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik” dedi.

ZAFER HAFTASI’NI KUTLAYARAK MİLLETİMİZE MESAJ VERDİ

Erdoğan, 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek, “Zafer Haftamızı hakkını vererek, en güzel şekilde idrak ediyoruz. Bu topraklar için kanlarını dökerek, canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı. “Ne yaparsak yapalım onların haklarını asla layıkıyla ödeyemeyiz” diyerek, gençlikten büyük bir beklenti içinde olduğunu vurguladı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN BAŞARILARI VE GELECEK HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanı, Türk savunma sanayisinin her alanda destan yazdığını ifade ederek, “Bugün mazlumlara cesaret veriyor” dedi. Başarıların dostlar tarafından övüldüğünü, düşmanların ise telaş içinde olduğunu belirtti. “Olmaz” diyenlere inat, hayal kurmaya devam ettiklerini belirterek, “Sonuçta, çok kısa sürede dünyanın gıptayla takip ettiği bir seviyeye geldik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni geliştirilen deniz platformlarını sıralayarak, Türk denizciliğinin geldiği noktaya dikkat çekti.

SAVARONA’NIN YENİDEN CANLANDIRILMASI

Erdoğan, festivali takip edenler arasında yer alan Savarona yatını ziyaret etti. İnsansız hava araçlarından, gemilere kadar pek çok projeye Türkiye’nin ev sahipliği yaptığını ifade etti. “TCG Anadolu’da Bayraktar TB2, TB3 ve KIZILELMA gibi insansız hava araçlarımızın yanı sıra Vuran, Kobra gibi zırhlı araçlarımız da yer alacak” dedi. Ayrıca, gençlerin teknolojiye olan ilgi ve merakının artırılması için TEKNOFEST’in bir fırsat sunduğunu vurguladı.

TEKNOFEST’TE YENİ YARIŞMALAR VE HİSLER

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da etkinlikte yer aldı ve TEKNOFEST Mavi Vatan hakkında bilgi verdi. Bayraktar, özellikle denizlerdeki mühendislik kabiliyetlerinin sergilendiği yarışmalara katılımın yükseklikte olduğunu belirtti. “Mavi Vatan; milli teknoloji meşalemizin denizlerdeki yansımalarıdır” diyerek, gençlerin gelecek nesillere bırakacağı mirası önemsediğini dile getirdi.

Bayraktar, “Bu yıl 5G konumlandırmadan yapay zekâ film yarışmasına kadar toplamda 63 yarışmaya ulaştık” diyerek, TEKNOFEST’in dünya çapında bir etkinlik haline geldiğini açıkladı. Mavi Vatan’ın temsil ettiği değerlere dikkat çekerek, katılımcıları etkinliğe davet etti.