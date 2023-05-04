Erdoğan: Teröre ve emperyalizmle mücadele için destek bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da düzenlenen mitinginde terör ve emperyalizmle mücadele için halktan destek beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye yönelik mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuzda enflasyon farkını ve refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanları ve emeklileri daha da rahatlatacaklarını söyledi. Enflasyonun yüzde 43’e indiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ay azalarak devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Giresun’da düzenlenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sizler ne soğana, ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz. Türkiye’ye olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek. 14 Mayıs çok nemli, en az bir komşunuzu, dostunuzu sandığa götürerek oy vermesini sağlamanız lazım.

“KÜRT KARDEŞLERİM YANLIŞ YOLA GİTMESİN”

Selo’yu cezaevinden çıkaracağız diyor. 51 Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. Şimdi de diyorlar ki bunu sucu ne? Daha ne olacak Bay Bay Kemal. Kandil’den selam geliyor, desteğimiz onunla. Kürt kardeşlerimle bunların benzer yanı yok. Bunların dini yok, ezanı yok, kitabı yok. Giresunlu kardeşlerim bunların önünü açar mı? Kürt kardeşlerim Kandil’dekilere bakıp da yanlış yola gitmesinler. Kürt kardeşlerimi çok aldattılar.

“ÇAYI, FINDIĞI GÖRSE TANIMAZ”

İngiltere’den tefeciler 300 milyar dolar verecekmiş. İnanıyor musunuz? Giresun’a gelmiş fındığa 4 dolar zam verecekmiş, niye bugüne kadar vermediniz? (Kılıçdaroğlu) Çayı görse anlamaz, fındığı görse tanımaz ama bol bol yalanı söyler.

“PAHALILIĞI YİNE BİZ AŞARIZ”

Çarşıda pazarda yaşanan pahalılıkları yine biz aşarız. Enflasyon her ay biraz daha düşüyor. Yüzde 43’e indi, inşallah her ay azala azala devam edecek. Çalışan ve emekli maaşlarında yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerle refah kaybını telafi ediyoruz.

“TEMMUZ AYINDA ÇALIŞAN VE EMEKLİLERİ RAHATLATACAĞIZ”

Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız.

CHP içindeki gerçekten Cumhuriyetçi, Gazi Mustafa Kemal’in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini biliyoruz.