Erdoğan: Teröristler hak ettiklerini anında buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı açıklamada şehit polis hakkında konuştu.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’de bir polisin şehit olduğu bir polisin de yaralandığı polisevi saldırısına yönelik konuştu. Erdoğan, ”Teröristler hak ettikleri karşılığı anında buldular” dedi. Ege’deki provokasyonlara da değinen Erdoğan, ”Yunanistan’ı üzerimize salanların niyetlerini biliyoruz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na ve Altındağ Kültür Sarayı’nda “Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı” programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

”Yapacağımız istişare vatanımız ve millletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

Osmanlı’nın gerilemesi ile beraber Akdeniz de emperyalist işgale teslim olmuştur. Akdeniz’in bugün gerilimle, göçmen ölümleri ile anılmasından büyük üzüntü duyuyoruz

Suriye’de iç savaş ve katliamlardan kaçan binlerce çocuk ve mazlum son nefesini Akdeniz’in sularında verdi. Batılı devlet ise bu durum karşısında üç maymunu oynamayı tercih etti.

MERSİN’DEKİ POLİSEVİ SALDIRISI

Mersin’de PKK’lı alçaklar bir polisimizi şehit etti. Teröristler hak ettikleri karşılığı anında buldular.

Şehit polisimize Allahtan rahmet diliyorum. Yaralı polisimize de şifa temenni ediyorum.Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP’nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar.

HDP’yi meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde dökülen kanların izi var.

EGE ADALARINA ASKERİ SEVKİYAT

Mavi Vatan’daki çıkarlarımızı sonuna kadar savunmaktan çekinmeyiz. Ege ve Akdeniz’in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Tüm kalbimizle barış ve huzur istiyoruz.

Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz bunun çok ötesinde. Yunanistan’ı üzerimize salanların niyetlerini biliyoruz.