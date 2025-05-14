Erdoğan, Terörsüz Türkiye İçin Birlik Çağrısı Yaptı

ERDOĞAN’DAN “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” DİRENCİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefi hakkında, “Herkesi, uçup kaçmadan, sağduyuyu elden bırakmadan, iyimser, ümitvar ama itidalli bir şekilde gelişmeleri takibe davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmada, 2023 ve Türkiye Yüzyılı vizyonlarıyla hareket etmeyi sürdürmezlerse “Terörsüz Türkiye” hedefine asla ulaşamayacaklarını dile getirdi. Terör sorununun derin arka planına dikkat çeken Erdoğan, “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” temeli üzerinde bu sorunla başa çıkma çabasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

GÜVENLİK VE İSTİKRAR KORNALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven, huzur ve refah içinde yaşamayı, milletçe birlik ve beraberliği güçlendirmekle mümkün kıldıklarını dile getirerek, bunu başaramayan ülkelerin ne durumlara düştüğünü gördüklerini vurguladı. 23 yıldır iktidarda olmalarının sebebi olarak, her kesimden insana sağladıkları mutabakatı gösteren Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak ülkeyi zorluklardan sıyırdıklarını ifade etti. Arif Nihat Asya’nın sözlerini anarak, “Biz işte bunun için mücadele ediyoruz. Bin yıllık maziden parlak geleceğimize sağlam bir köprü kurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

SÜRECİN MUHTEŞEM DESTEKLERİ

Erdoğan, terör sorunuyla ilgili yapılan temasların önemli olduğunu belirterek, örgütün Suriye ve Avrupa kollarının bu sürece katılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. Türkiye’nin adının artık terörle değil, teknolojiyle, kültürle ve demokratik değerlerle anılmasını istediklerini söyleyen Erdoğan, “Bu vesileyle ‘Terörsüz Türkiye’ çabamızda emeği geçen Bahçeli’ye teşekkür ediyoruz” dedi. Ayrıca, sürece destek veren siyasi figürlere de minnettarlığını sundu.

SİYASETİN DEMOKRATİK ZEMİNİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi rakiplerinin de kendi temsil ettikleri toplulukların hissiyatına tercüman olmasının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bu süreçte sağladığı katkılara da dikkat çekerek, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ilgili süreçleri dikkatle takip edeceğini belirtti. “Dolayısıyla herkesi, uçup kaçmadan, sağduyuyu elden bırakmadan, iyimser, ümitvar ama itidalli bir şekilde gelişmeleri takibe davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

YENİ YATIRIM VE GELİRLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerin ve emniyet teşkilatının işleri için daha geniş bir hareket alanı bulacaklarını ifade etti. Bölge insanların terör gölgesinden kurtulmasıyla beraber yeni yatırımlar ve istihdam kaynaklarıyla potansiyellerini değerlendirebileceğine dikkat çekti. “Artık daha iyi, daha hayırlı, daha etkin ümitler üretme imkânına kavuşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.