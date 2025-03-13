Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin Hızlı Çözüm

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli ifadelere yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen milletvekilleriyle iftar programı sonrasında yaptığı konuşmada, “Çok fazla uzamadan, fitneye mahal vermeden beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim” dedi. Erdoğan, terörle mücadele kapsamında milletvekillerinin katkısıyla önemli adımlar atıldığını da dile getirdi.

AMAÇ KALICI ÇÖZÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişten gelen sorunlarla mücadele ettiklerini belirterek, “Bizim gayemiz ilk günden beri açıktı. Türkiye’nin 40 yıldır ayağına bağ olan musibetten kalıcı bir şekilde kurtulmayı hedefliyoruz. Terörden nemalanan odaklarla da mücadele halindeyiz” ifadesini kullandı. Erdoğan, hedeflerine ulaşma konusunda güven duyduğunu vurgulayarak, “Bu sefer menzilimize kazasız belasız varacağımıza inanıyorum. Gelin el ele verelim. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım” şeklinde çağrıda bulundu.

MUHALEFETE YAPIŞTIRILAN ROL

Konuşmasının devamında muhalefete yönelik mesajlar veren Erdoğan, siyasetteki dengeye vurgu yaptı. “Demokrasilerde iktidar ne kadar hayati öneme sahipse muhalefetin konumu da vazgeçilmezdir. Muhalefet, yapıcı eleştiriyle adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur” dedi. Siyasi hayatta bu yaklaşımı benimsediklerini ifade eden Erdoğan, “Tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan, müşterek zeminde buluşmaya hassasiyet gösteriyoruz” diyerek, dış politika, güvenlik, ekonomi ve demokratik alanların genişletilmesi gibi konularda daha fazla işbirliği yapılmasını istedi.