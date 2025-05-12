Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini değerlendirdi

PKK’NIN FESİH KARARI VE KABİNE TOPLANTISI

Kabinenin toplanmasına, PKK’nın silah bırakma ve fesih kararının açıklanması sonrası dikkatler yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döneminde gerçekleştirilen kabinenin ana gündem maddesinin ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinde bir yol haritası olduğunu belirtti. Toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık.” dedi ve bu açıklamayı örgütün tüm uzantılarını kapsayan bir karar olarak yorumladı. Ayrıca, “İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecek.” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’Yİ TARİHİ BAŞARILARLA TANITMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz doğru bildiğimiz yerde safa sağlam duruyoruz ve duracağız. Hep birlikte Türkiye’yi şahlandıracak, ülkemize yeni rekorlar yaşatacak, Türkiye’yi tarihi başarılarla tanıştıracağız.” diyerek turizm sektörüne olan güvenini ifade etti ve bu alanda Türkiye’nin ulaşmak istediği başarıların altını çizdi. “Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak, ön yargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz.” sözleriyle bu sürecin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, terör örgütünün kendini feshetme kararının, ülkenin güvenliği ve kardeşliği için hayati bir öneme sahip olduğunu açıkladı.

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Elde edilen gelişmelerin, yaşamın her alanında yeni bir dönemin kapılarını açacağını belirten Erdoğan, “Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe yiyecek.” ifadesini kullandı. İstihbarat teşkilatının süreci sıkı bir şekilde takip edeceğini vurguladı ve kamuoyuna daha detaylı bilgiler paylaşacaklarını belirtti. Erdoğan, ortak kimliğe vurgu yaparak, “Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşlarıyız.” dedi.

MHP LİDERİNE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreçle ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. “Başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm genel başkanlara, siyasi partilere, medya mensuplarına, emeği olan herkese şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.” dedi. Ayrıca, Bahçeli’nin Cumhuriyetin 102. yılına ithafen kabineye gönderdiği bayraktan da bahsederek takdirini sundu.

TÜRKİYE’Yİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Şehitler ve gaziler için duyduğu saygıyı ifade eden Erdoğan, “Hayat mücadelesinde en güçlü dayanağımız, en güvenilir sığınağımız olan muhterem annelerimizin haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyiz.” dedi. 23 yıldır hayalleri gerçeğe dönüştüren bir kadro olduklarını belirten Erdoğan, yaşanan acılara rağmen daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna inandığını vurguladı.

KÜRESEL KRİZLERİ YÖNETMEKTE GÜÇLÜYÜZ

Kabine toplantısının ardından Erdoğan, ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendirirken Türkiye’nin krizleri en iyi yöneten ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. “Salgınla mücadelede ve ekonomik zorluklarla başa çıkmada Türkiye, küresel ölçekte önemli bir avantaj sağladı.” diyerek hükümet sisteminin sağladığı faydalara değindi. “Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olsun, gemiyi güvenli limanlara mutlaka ulaştıracağız.” şeklinde konuştu.

PAKİSTAN’I DESTEKLEMEKTE KARARLIYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin, Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti ve barışçıl bir yaklaşım sergileyeceklerini ifade etti. Ayrıca, İtalya’ya yaptığı ziyaretin ardından geliştirdikleri işbirlikleri ve atılan adımlardan bahsetti.

TELEFON DİPLOMASİSİ VE GÖRÜŞMELER

Dün gerçekleştirilen telefon diplomasi trafiği hakkında bilgi veren Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeler yaptığını açıkladı. Rusya-Ukrayna arasındaki ihtilafla ilgili sayın Putin ile önemli konuları değerlendirdiğini belirtti. Türkiye’nin barış diplomasisi konusunda uluslararası alanda arabulucu bir rol üstlendiğini ve bu süreçte katkı vermeye hazır olduklarını vurguladı.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ

Enflasyon oranlarının düşüş gösterdiğini belirten Erdoğan, hayat pahalılığı ile mücadelede kararlılıklarını yineledi. Turizm sektöründe önemli rekorlar yaşandığını ve Türkiye’nin bu alanda pek çok başarıya imza attığını ifade etti. “Hep birlikte Türkiye’yi şahlandıracak, ülkemize yeni rekorlar yaşatacak, Türkiye’yi tarihi başarılarla tanıştıracağız.” diyerek umut dolu mesajını yineledi.