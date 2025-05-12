Erdoğan, ‘terörsüz Türkiye’ sürecini inceledi

PKK’NIN AÇIKLAMASIYLA GÖZLER KABİNE’YE ÇEVRİLDİ

PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını açıklamasından sonra odak noktası bugün toplanan Kabine’ye yöneldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan kabinenin temel gündem maddesi “Terörsüz Türkiye” hedefine yönelik bir yol haritası oluşturmak oldu. Kabine toplantısından sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık.” diyerek, bu kararın örgütün tüm uzantılarını kapsadığını belirtti. “İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz yaşanabilecek olumsuz durumların önlenmesi için gereken hassasiyetle süreci takip edecektir.” dedi.

TÜRKİYE’Yİ TARİHİ BAŞARILARLA TANISTIRACAĞIZ

Erdoğan, “Biz doğru bildiğimiz yerde safa sağlam duruyoruz ve duracağız. Hep birlikte Türkiye’yi şahlandıracak, ülkemize yeni rekorlar yaşatacak, Türkiye’yi tarihi başarılarla tanıştıracağız.” ifadesinde bulundu. Turizm rakamlarının ekonomiye fayda sağlamasını ümit ettiğini belirten Erdoğan, turizm sektöründeki tüm paydaşlara teşekkür etti. “Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak yürümekteyiz.” diyen Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük bir samimiyetle terörsüz Türkiye sürecini ilerlettiklerini söyledi. PKK’nın kendini feshetmesi ve silahlarını teslim etme kararının alınmasının, ülkenin güvenliği ve bölgesel huzuru açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI AÇIYORUZ

Erdoğan, terörün etkisinin yok edilmesiyle siyasetin demokratik kapasitesinin de güçlendirileceğini belirtti. “Emperyalistlerin asırlık planları bu süreç ile birlikte büyük bir darbe yiyecek.” dedi. Ülke genelinde güvenliğin, adaletin, özgürlüklerin egemen olduğu bir Türkiye için gece gündüz çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, geçmişte yaşanan sorunların ardından daha müreffeh bir geleceğin beklediğini de belirtti.

TÜRKİYE, KAOTİK İKLİMİ YÖNETEN ÜLKELERDEN BİRİ

Kabine toplantısında güvenlik, dış politika, turizm ve ekonomi gibi birçok konunun tartışıldığını açıklayan Erdoğan, “İnsanlık son yılların en zorlu günlerini yaşıyor.” vurgusunu yaptı. Türkiye’nin bu karışık ortamı en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, belirsizlikler çağında da ülkemize avantajlar sağlıyor.” ifadesinde bulundu. Son toplantıdan bu yana yaşanan olayların, Türkiye’nin temkinli tutumunu sürdürmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

PAKİSTAN HALKININ YANINDAYIZ

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim konusuna değinen Erdoğan, Türkiye’nin her zaman barışın ve diyalogun yanındayken, bu bağlamda Pakistan halkına destek verdiğini vurguladı. Son yapılan uluslararası görüşmeler hakkında bilgi veren Erdoğan, Türkiye’nin arabuluculuk konusundaki duruşunu da açıkladı: “Barış diplomasisinde küresel ölçekte aranan bir ülke konumuna geldik.”

HAYAT PAHALILIĞI VE FIRSATÇILIKLA MÜCADELE SÜRECEK

Enflasyondaki düşüş ile birlikte ekonomik göstergeler hakkında da bilgi veren Erdoğan, laboratuvarın devam eden olumlu etkilerini vurguladı. “Hayat pahalılığı ve fırsatçılıkla mücadelede en küçük bir taviz vermiyoruz.” dedi. 2024 yılında Türkiye’nin en fazla turist ağırlayan ilk dört ülke arasına girdiğini dikkat çekerek, 2025 yılının hedefleri konusunda daha fazla başarı elde edeceklerini belirtti. “Biz doğru bildiğimiz yerde sapa sağlam duruyoruz ve duracağız.” diyerek, Türkiye’nin geleceği için kararlılığını ifade etti.