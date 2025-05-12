Erdoğan ‘Terörsüz Türkiye’ Sürecini İnceledi

PKK’YA YÖNELİK KİTLESEL AÇIKLAMALAR VE KABİNE TOPLANTISI

PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı ardından gözler bugün toplanan Kabine’ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabinenin ana gündem maddesi, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinde izlenecek yol haritası oldu. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık.” diyerek, bu kararı örgütün tüm uzantılarını kapsayan bir gelişme olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Erdoğan, “İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir.” şeklinde ekledi.

TÜRKİYE’Yİ TARİHİ BAŞARILARLA TANITMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz doğru bildiğimiz yerde safa sağlam duruyoruz ve duracağız. Hep birlikte Türkiye’yi şahlandıracak, ülkemize yeni rekorlar yaşatacak, Türkiye’yi tarihi başarılarla tanıştıracağız.” dedi. Turizm sektörü itibarıyla ilk çeyrek rakamlarının ekonomiye olumlu yansımasını umduğunu da belirten Erdoğan, sektör mensuplarına başarıları için teşekkür etti. Terörsüz Türkiye hedefleri açısından “engelleri aşarak, ön yargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz” dedi.

YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör ve şiddetin ortadan kalkmasıyla birlikte başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi gibi her alanda yeni bir dönemin kapılarının açılacağını söyledi. “Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe yiyecek” diyen Erdoğan, Türkiye’nin geleceği konusunda iyimser olduğunu belirtti. İstihbarat teşkilatının süreci dikkatle takip edeceğini vurgulayan Erdoğan, veren sözlerin tutulmasını önemsediklerini belirtti ve “Bundan sonraki aşamada daha kapsamlı açıklamalar yapılacaktır” dedi.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm siyasi partilere teşekkür ederek, “İlk günden itibaren terörsüz Türkiye çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan Bahçeli ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Bahçeli’ye cumhuriyetin 102. yılı için gönderdiği anlamlı gül buketi için de ayrıca teşekkür etti.

GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKA ÜZERİNE DEĞİNİLMESİ

Toplantıda güvenlik, dış politika, turizm ve ekonomi gibi pek çok konunun ele alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, büyük küçük demeden herkesi etkileyen bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olsun, gemiyi güvenli limanlara ulaştıracağız.” diyerek Türkiye’nin gelecek planlarına vurgu yaptı.

TELEFON DİPLOMASİSİ VE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile önemli telefon görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların sona ermesi için Türkiye’nin arabuluculuk rolüne vurgu yapan Erdoğan, “Türkiye, barış diplomasisinde küresel ölçekte aranan bir ülke konumuna gelmiştir.” dedi.

HAYAT PAHALILIĞI VE TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Enflasyonda yaşanan düşüşe dikkat çeken Erdoğan, “Nisan’da son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştık” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Hayat pahalılığı ve fırsatçılıkla mücadelede en küçük bir taviz vermiyoruz.” diyerek, turizm sektörünün 2024 yılı için rekorlar kırdığını belirtti. Türkiye’nin doğru yönde ilerlemeye devam ettiğini vurguladı ve “Hep birlikte Türkiye’yi şahlandıracak, ülkemize yeni rekorlar yaşatacağız” dedi.