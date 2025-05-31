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Erdoğan, Terörsüz Türkiye’yi Gerçekleştireceğiz. – İSTANBUL

BİR ARADA BİRLEŞME VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da yaptığı konuşmada, “Bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenmiş terörsüz Türkiye’yi yani en büyük eserimizi sizlerle gerçekleştireceğiz” sözlerine yer verdi. Bu konuşma, terörle mücadele ve ulusal birliğin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

GELECEK YOL HARİTASI

Erdoğan, Türkiye’nin gelecekteki hedefleri ve projeleri hakkında da bilgiler sundu. “Hep birlikte güçlü ve huzurlu bir ülke inşa etmek, bizlerin ortak sorumluluğudur” dedi. Bu bağlamda, toplumsal dayanışmanın ve ulusal beraberliğin sağlanmasının kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

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