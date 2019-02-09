Erdoğan: ABD patentli parçaya izin vermedik

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi’nde Test ve Eğitim Gemisi Ufuk Denize İniş Töreni’nde yaptığı konuşmada ABD patentli hiç bir yedek parçaya müsaade edilmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türk savunma sanayii adında tarihi bir adım attığımız bu anlamlı günde, Tuzla’da sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii bu vesileyle özellikle şurada çok kısa gün demeyeceğim artık. Saatler önce Kartal’daki bir binanın çökmesiyle orada enkaz altında kalarak ebediyete uğurladığımız 16 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Enkazdan çıkan kardeşlerime Allah’tan şifalar diliyorum. Şu anda yine enkaz altında olup da kurtarma çalışmaları devam eden bütün bu çalışmalarda ellerinden gelen gayreti ortaya koyan gerek tüm bakan arkadaşlarıma tüm kurumların temsilcilerine, özellikle oradaki operatörlere, hepsine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu enkazın altında kalan kardeşlerime de kavuşmayı Allah’tan niyaz ediyorum.

Ülkemizin bu gurur gününe ortak olan, şahitlik eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Tuzla Tersanesinde çalışan, Türk gemicilik sanayiinin gelişmesi, ilerlemesi, güçlenmesi için ter döken tüm kardeşlerime buradan şükranlarımı sunuyorum. Yatırımcılarımızın, şirketlerimizin, emekçi kardeşlerimizin gayretiyle Tuzla Tersanesi ülkemizin iftihar kaynaklarından birine dönüşüyor.

Buradaki kardeşlerimiz, kışın soğuğuna, yazın sıcağına, denizin rüzgarına aldırmadan gece gündüz çalışarak, üreterek Türkiye’nin gemicilik alanındaki kalkınma hamlesine de öncülük ediyorlar. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, bugün Türkiye gemi inşası, tamiri, bakımı ve onarımında Akdeniz’in lider ülkelerinden biridir. Türkiye kendi ihtiyaçları yanında Norveç, İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya ve İtalya gibi dünyanın pek çok gelişmiş ülkesi için buradaki tersanelerde gemiler inşa ediyor. Sadece Tuzla bölgesindeki tersanelerde son 6 yılda yaklaşık 2 bin geminin tamiri, onarımı ve yenilenmesi gerçekleştirilmiştir. Diğer illerimizdeki tersaneler de dahil edildiğinde bu rakamlar kat be kat fazladır.

Türk gemicilik sanayi üzerindeki ölü toprağını silkeleyerek son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır.

Test ve Eğitim Gemisi Ufuk, ülkemizi liderliğe taşımanın en büyük göstergesidir.

Böylece MİLGEm projesinin en önemli kısmını gerçekleştirmiş oluyoruz.

Ufuk korveti alanının lideri olmaya nazmettir.

Ufuk korveti milli imkanlarla üretilen illk istihbarat gemisi olma özelliği taşıyor. Türkiye’nin gören gözü duyan kulağı olacaktır.

Suriye kaynaklı tehditlerle, Ege ve Karadeniz’deki gelişmeler sonrasında bu ihtiyaç çok daha acil hale gelmiştir. Her zaman ifade ettiğim gibi sahada varlık göstermeyen masada kendine yer bulamaz.

Şayet bugün PKK terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyorsa, bunun sebebi terörle mücadelemizin kendi imkanlarımızla yürütülmesidir.

3 yılda PKK ve DEAŞ başta tüm terör örgütleerine karşı büyük başarılar kazandık.

2015’ten itibaren; terörü kaynağında yok etme ve kesintisiz operasyon stratejisine geçtik. Daha önce operasyonlar yılın belli dönemlerinde yapılırken, yeni stratejiyle yaz-kış demeden 365 gün boyunca operasyonlar gerçekleştirerek teröristlere nefes aldırmıyor.

Bunun yanında teröristleri takip ve imhada emniyet birimlerimize asimetrik güç sağlayan İHA ve SİHA’larımızın sayısını artırdık.

Türkiye yakın tarihinde silah, mühimmat ve askeri teçhizat bakımından dışa bağımlılığının acısını çekmiştir. Kıbrıs barış harekatında uygulanan ambargolar, tehditler milletimizin hafızasında derin izler bırakmıştır. Bu dönemde, Türkiye parasını peşin ödediği uçakları dahi teslim alamamış, üç sene Amerikan patentli hiçbir yedek parçanın, cephanenin ülkemize satışına müsaade edilmemiştir.

Bugün bile müttefiklerimizle yaşadığımız en ufak bir anlaşmazlıkta silah alım anlaşmalarını gündeme taşıdıklarını görüyoruz. Bölgemizdeki despotları silah ve mühimmata boğanlar konu ülkemiz olunca kırk dereden su getiriyor. Dünyanın en eli kanlı teröristlerine silah verenler, mesele Türkiye olunca engeller çıkarıyorlar. DEAŞ’dan PKK’ya kadar Müslümanların kanını döken bütün terör örgütlerinin elinde batılı ülkeler mahreçli silahlar var. Suriye’nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten YPG’nin elinde müttefiklerimizin bombaları, silahları var. Türkiye’nin eli kolu bağlı şekilde beklemesi mümkün değildir. Tarih ders almayanlar için tekerrür eder.

Tank palet fabrikasının satılması asla söz konusu değildir. Sadece işletme hakkı 25 seneliğine devredildi.