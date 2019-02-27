Erdoğan: Tökezlersek bayram ederler

ABD Başkanı Trump’ın damadı ve danışmanı Kushner ile görüşme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye üzerine oynanan oyunlara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder. Biz tökezlersek Avrupa’dan Amerika’ya kadar tüm Batı’da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner.

Türkiye’de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek.

TRT