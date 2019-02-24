Erdoğan: Trump beni ABD’ye davet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın kendisini ABD’ye davet ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Trump’ın ABD’ye bir daveti oldu, ben de ‘Önce sizi bekliyorum’ dedim. 31 Mart’tan sonra belki bir Washington ziyareti yapma durumum olabilir, belki Trump Türkiye’ye bir ziyarette bulunabilir. Trump ile olumlu bir ilişkiye sahibiz, bu da birçok sorunu daha kolay çözmemizi sağlıyor. Bizim sınırımızda güvenli bir bölge olacaksa, bizim kontrolümüzde olur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu ülkeye en ufak bir yatırımı olmayan, herhangi bir kazanım sağlamayanların ideolojik formatlamasına, benim halkım bu tezgaha, bu tuzağa düşmemeli. Benim halkım burada bize kim ne kazandırır veya bugüne kadar bize hangi iktidar, hangi yerel yönetim ne kazandırdı buna bakması gerekir diye düşünüyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bugün sadece Kahramanmaraş ile kalmadıklarını, öncesinde Tersane İstanbul ile adımı attıklarını dile getiren Erdoğan, Haliç’in kıyısında muhteşem bir projenin 2020 yılının kasım ayında hayata geçeceğini, bugün bu projenin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Erdoğan, bataklık, çamur yığını, kokudan geçilmeyen Haliç’i temizlediklerini, temizledikten sonra da Haliç Kongre Merkezi’ni yaptıklarını hatırlatarak, “Orası sakatatçıların merkeziydi. Ama Haliç Kongre Merkezi ile bütün o çevre farklı bir değer kazandı. Şimdi bu Haliç Tersanesi, bilim, sanat, kültür merkezi olacak.” diye konuştu.

Buranın eski Camialtı Tersanesi olduğunu hatırlatan Erdoğan, orada amatör kümedeyken 6 yıl futbol hayatının olduğunu anlattı.

Erdoğan, kendi semtinin bir bölgesi olduğu için çok çok iyi bildiği bir yer olduğunu aktararak, “Şimdi orada gerek o tarihi eserleriyle, gerekse yapılmış olan bu proje kapsamında gerçekten muhteşem bir eser meydana gelecek. Burada üç tane müzenin içinde olduğu Sadberk Hanım Müzesi gibi, ilk defa çok güçlü bir kadın müzesi burada yer alacak. Bir de İslam Türk Sanat Eserleri Müzesi burada yer alacak. Bunun dışında da gerek oteliyle, gerek oradaki marinasıyla, gerek oradaki markalarla, yürüyüş yollarıyla çok farklı Türkiye için çok büyük bir kazanım olacak. Bu Haliç’e farklı bir zenginlik katacak.” diye konuştu.

“BU SÜREÇTE MİLLETİMİZLE ÇOK CİDDİ KARARLI BİR KUCAKLAŞMA ŞANSINI BULDUK”

Erdoğan, seçim atmosferinin sorulması üzerine de meydanların şu anda gayet iyi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Meydanlar gayet iyi ama tabii bütün bu meydanların dilinin yanında, halkın özellikle şu anda seçimi hazmetmesi hangi konumda bunu da bir geneli itibarıyla masaya yatırmak lazım. Şimdi gün geçtikçe bu kızışıyor. Gün geçtikçe tabii ki vatandaşın özellikle verilen mesajları alması, verilen mesajlar üzerinden istikametini belirlemesi bir bunlar var, bir de ideolojik bir formatlamayla siyasi partileri değerlendiren kesim var. Tabii burada acaba marifet iltifata tabiidir anlayışıyla yapılan yatırımlar, eserler üzerinden değerlendirenlerin durumu mu, yoksa ideolojik formatlamayla bakanların durumu mu önemli? Beklentimiz şu, benim aziz milletim diyoruz ki bu ülkeye en ufak bir yatırımı olmayan, herhangi bir kazanım sağlamayanların ideolojik formatlamasına, benim halkım bu tezgaha, bu tuzağa düşmemeli. Benim halkım burada bize kim ne kazandırır veya bugüne kadar bize hangi iktidar, hangi yerel yönetim ne kazandırdı buna bakması gerekir diye düşünüyorum. Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de, Kayseri’de, Konya’da, Diyarbakır’da, Antalya’da, Adana’da, Mersin’de kimler ne kazandırdı? Trabzon’da, Samsun’da kimler ne kazandırdı. Velhasıl bu yerel yönetimin bu bakımdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için biz bu süreç içerisinde milletimizle çok ciddi kararlı bir kucaklaşma şansını bulduk.”

Çalışmalar kapsamında illere gittiklerini, fırsat bulduklarında ilçelere de gittiklerini aktaran Erdoğan, dün Muğla’da olduklarını, önce Fethiye’ye uğradıklarını, oradan sonra planda yokken Bodrum’a geçtiklerini ve herhangi bir hazırlık olmadığı için duvarın üzerinde Bodrumlu vatandaşlara seslenme fırsatı bulduklarını aktardı.

Erdoğan, yoğun bir çalışmayla devam ettiklerini vurgulayarak, yarın da en önemli iller arasında yer alan Kayseri ve Hatay’a gideceklerini belirtti.

“BİRİNCİ SIRADA ÖZELLİKLE ŞEHİR PLANLARI BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR”

Erdoğan, yol haritalarının, çalışmalarının hatırlatılması üzerine de “Aslında sizin bu sorunuzdan ben şunu anlıyorum. Aslında bizim manifestodaki başlıkları anlıyorum. Ama bunların tekrarında tabii çok büyük faydalar var.” diyerek, şöyle devam etti:

“Birinci sırada özellikle şehir planları büyük önem arz ediyor. Ne tür sıkıntılar çekiyorsak bakıyorsunuz plansızlıktan çekiyoruz. Tabii plansızlık, kaçak yapılaşma vesaire bütün bunlar uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanmadığı için çok bedel ödedik. Ama bundan böyle bizim yerel yönetim anlayışımızda bunlar uzun vadeli ve kesinlikle de hakkaniyete uygun şekilde bu planlar hazırlanacak. İkincisine gelince alt yapı ve ulaşım sorunları. Bizde bir anlayış var. Her evde bir tane otomobil olsun. Şimdi iki otomobil olsun, yetmez üç otomobil olsun, böyle bir anlayış var. Böyle bir fazla otomobil sayısı olunca da bu neyi getiriyor? Aracını park edecek yer bulmada sıkıntılar yaşıyorlar. Tabii apartmanların altında otopark olması lazım. Ancak yeni dikey mimarinin getirdiği bir anlayışla onların altında otoparklar falan oluyor. Ama daha önceki yapılaşmada maalesef mecburiyet olmasına rağmen apartmanların altında otopark yok. Ne yapıyor? Sokakta, kaldırımın üstüne aracını çekiyor. Bunlar tabii Allah göstermesin en ufak bir yangında, vesairede oraya da itfaiyenin girmesini engelleyen durumlar.”

KARTAL’DA YIKILAN BİNA

Kartal’da son yaşananlara da değinen Erdoğan, “En son bir felaket yaşadık, Kartal… Kartal’da yaşadığımız felaketteki sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Buraya 3 kat izin almış, 3 kat izni, 8-10 kata çıkarmış. Bu tabii tamamen bir kaçak yapılaşma. Ama sadece o değil ki İstanbul’un da Türkiye’nin de değişik yerlerinde, her yerde İzmir, Ankara, aklınıza ne gelirse hepsinde buna benzer kaçak yapılaşmalar var ve bu kaçak yapılaşma bizi tehdit ediyor. Hele hele deprem bölgelerinde İstanbul’u, bütün bu deprem bölgelerinde bu sıkıntılar var. İzmir’de şu anda Karabağlar olsun, Bornova olsun buralar deprem bölgesi. Buralarda bu sıkıntılar var. Bu tehdit bir büyük depremde yani faturası bunun ne olur belli değil. Ama ben bundan endişeliyim, korkuyorum. Onun için de sürekli bu uyarılarımızı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kentsel dönüşüm diye çalışma başlattıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi kentsel dönüşümle ilgili olarak biz bu çalışmamızı başlatırken dedik ki bak kentsel dönüşümde biz burada oturanlara kiralarını verelim, kendileri hemen kiraya geçsinler ondan sonra da biz burayı gönüllük esasına dayalı olarak bu bölgeleri yıkalım. TOKİ ile olmazsa müteahhitlerle ama TOKİ’nin koordinesinde buralarda konutlar yapalım ve bu yaptığımız konutlara kendilerini tekrar çekelim oturtalım. Yok başka yerde TOKİ’nin konutları var, buyursunlar oralarda otursunlar. Ama bu kaçak ve her an tehdit altında olduğumuz binalara yerleşmesinler. Çünkü bu kentsel dönüşüm aynı zamanda şehirlerimizin güzelliğini de getirecek.”

Seçim Manifestosu’nda yer alan “Benzersiz Şehirler” anlayışına ilişkin konuşan Erdoğan,”Şehirlerimizi biz, tarihten gelen kendi hikayeleri var ya kültür noktasında da, ona uygun şekilde bunları imar edelim, inşa edelim. Eğer bunu da yaparsak bu bir başka güzellik katacak. İşte ülkemizin değişik yerlerinde buna uygun olarak yapılan bütün şehirleşmede bakıyorsunuz özellikle buralar turistler için bir çekim alanı oluyor. Çok da ilginç olanı ben belediye başkanlığım döneminde de bunu yaşadım. Bu dönemde de bir çok yerde biz bunun adımlarını atıyoruz. Bu adımlara uyanlar ve bu mimariye uyanlar bir defa hem oraya kazandırıyor, hem kendisi kazanıyor ve böylece de böyle bir deprem riskinden endişe duymuyor.” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Akıllı Şehir uygulamaları ile “teknolojinin tüm imkanlarını insanımızın ayağına getirelim” dediklerini kaydederek, “Akıllı şehirlerle bu adımı attığımız zaman burada bütün yani internet bağlantılarına varıncaya kadar her şey orada olacak ve o binalarda vardı yoktu böyle bir endişe taşınmayacak. Böyle bir adımı da atmaya, altyapıyı da ona göre, yani bütün fiberoptik ne gerekiyorsa her şeyini oraya o şekilde getirmiş olacağız.” dedi.

Bir başka önemli adımın da çevreye saygılı şehirler olduğunu anlatan Erdoğan, “Millet bahçeleriydi, millet kıraathaneleriydi bütün bunlar da… Bir defa şu anda düşünün siteleri. Sitelerde aynı dikey mimari. Apartmanda komşular birbirini tanıyor mu? Tanımıyor. Fakat geçmişe bakalım çocukluğumuza. Biz bırakın apartmanı falan. O zaman tabii dikey mimari falan yok. Biz mahallede, sokaklarda çocuklar, arkadaşlarımız hep beraber oynardık. O zamanın kendine has oyunları vardı. Bu oyunları aramızda oynar ve çocukluğumuzu yaşardık. Ama şimdi çocuklar çocukluğunu yaşayamıyor. Artık bunlar yok. Sitenin ortasında şöyle bir oyun parkı varsa, o onlar için en büyük zenginlik. Bu adımları da tabii atmamız gerekiyor diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Millet bahçeleri tuttu. Şu anda AK Partili belediyeler hemen zaten buna başladılar. Büyüklüğüne göre, bir de bahçenin bir köşesinde 250 metrekare, 500 metrekare 1.000 metrekare büyüklükte millet kıraathaneleri yapılıyor. Belediye bu millet kıraathanelerinde gerek oralardaki kitaplarıyla ki Üsküdar’ın yaptığı eser, Nevmekan muhteşem bir eser oldu. Şu anda geleni gideni çok çok fazla. 24 saat anlayışıyla çalışıyor. Burada tabii simidiydi, kekiydi, çayıydı, kahvesiydi vesaire bütün bunları da belediye oraya gelen giden gençlere ikram ediyor. İkram ederken tabii bütün bunların hepsiyle milletin kendi imkanlarının kendine dönüşümü. Bu tabii kaynaşmayı da sağlıyor. Orada gençler birbirleriyle kaynaşıyorlar, tanışıyorlar, derslerini çalışıyorlar vesaire. Zaman zaman orada seminerler, sohbetler bunlar yapılıyor. Bunlarla beraber Üsküdar için gençliğin en büyük kazanımlarından bir tanesi oldu.”

Bir diğer konunun da sosyal belediyecilik olduğunu ve bunu çok önemsediğini anlatan Erdoğan, “AK Parti belediyeciliği zaten tanımında bir sosyal belediyeciliktir. Yani fakiri, fukarayı, garibi, gurebayı bulan bir anlayış ve doğrudan insana dokunan, insana saygılı olan bir belediyecilik anlayışıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikey mimariden bir an önce sıyrılarak, yatay şehirleşmeye öncelik vermek istediklerini anlatarak, “Zaten bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde yatay şehirleşmeyi görürsünüz. Bakın şimdi Süleymaniye’nin etrafı şu anda yenileniyor. Bütün o tarihi eserler vesaire, oralar şu anda Katar-Türkiye-Kiptaş işbirliğiyle yıkılıp, aslına uygun olarak inşa edilecek. Orası mesela çok ciddi bir çekim haline gelecek. Ama bitince bambaşka olacak.” ifadelerini kullandı.

Bir diğer adımın da “halkla birlikte yönetim” olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Burada tüm muhtarlarla, vatandaşla herhangi bir karar mı alınacak. Onlarla beraber alınacak. Bir diğer yönü tasarruf, şeffaflık. Yani israftan çok çok uzak, tasarruflu bir belediyecilik. Bir diğer adım da değer üreten şehirler. Yani rüşvetle, suistimalle değil. Kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda, hayat kalitesini yükseltmek suretiyle oraya bir değer kazandıran bir belediyecilik anlayışını biz bu seçimlerde Türkiye’nin her yerinde getirelim.” dedi.

“YÜZDE 100 BAŞARILI OLAMADIK. EKSİKLER VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti’nin bugüne kadar elindeki belediyeleri niye böyle yönetmedi” şeklinde eleştiriler yapıldığının sorulması üzerine, bu eleştirilerin geneli itibariyle doğru olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu saydığım manifestodaki 11 başlık içerisinde uyguladıklarımız var, maalesef uygulayamadıklarımız var. Tabii bu konuyla ilgili olarak da biz sürekli olarak belediyelerimize bu ikazları hep yapmışızdır. İşte bu ikazları yaptığımız içindir ki bir Nevmekan çıkmıştır. Bu ikazları yaptığımız içindir ki örneğin Başakşehir’de muhteşem bir millet bahçesi vesaire ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde yerel yönetim değil, gerçi bizim gayretimizle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Ataköy’de sahilde biz bir yere ruhsat vermedik ve orayı mesela tarihi bir eserdir. O tarihi eserin olduğu bölgeyi biz bir millet bahçesine dönüştürdük. Yani buna benzer bir çok adımları attık. Ama yüzde 100 bu konuda başarılı oldunuz mu derseniz. Yüzde 100 başarılı olamadık. Eksikler var. İşte bu dönem bu tespit ettiğimiz eksikleri de gidermek suretiyle bu adımları atalım diyorum.”

Atık sular meselesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, “Bakın biz bu atık suların kesinlikle denize deşarj edilmemesi noktasında çok çok büyük burada ikazlar, uyarılar yaptık. Şimdi İzmir Körfez’de kokudan geçilmiyor. Bu kadar konuşulduğu halde, söylendiği halde bir dönem orada belediye başkanlığı yapılmıyor. Kaç dönemdir burası Cumhuriyet Halk Partisi’nde. Ama kalkıp da bu hassasiyet orada gösterilememiştir. Mesela ulaşımda ciddi manada sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz ama İstanbul’da bütün bu sıkıntılı ulaşımı, biz gerek metroyla, raylı sistemlerle, bunun yanında metrobüs anlayışını getirmek suretiyle, yani toplu taşımacılığı öne çıkararak bunu büyük oranda hallettik. Şimdi bu aşamadığımız, bu yeni dönemde de bu kalanları inşallah süratle gidermenin gayreti içinde olacağız.”

Bazı yerel yöneticilerin, “Benim arsam buradaki nüfusa cevap vermiyor. Onun için de biz burada yatay mimari ile hareket edecek olursak buradaki vatandaşın konut ihtiyacını karşılayamayız. Onun için dikey mimari inşa etmeye mecburuz.” dediğini aktaran Erdoğan,şöyle devam etti:

“Bunların bir yere kadar haklılık payı var ama bu konuda devletin güçlü bir kuruluşu var. Nedir? TOKİ. TOKİ ile uyum içerisinde olmak suretiyle vatandaşlarımıza ve medyanın da desteğiyle bir şeyi işlememiz lazım. Gelin siz de bize yardımcı olun, bakın TOKİ’nin şurada yapmış olduğu inşaatları var. Gayet kaliteli güzel… Bunun yanında KİPTAŞ’ın İstanbul’da mesela yaptıkları var. Aynı şekilde Türkiye genelinde Emlak Konut’un yapmış olduğu birçok konutlar var. Biz buralarda halkımızla, vatandaşımızla rahatlıkla uyum içerisinde bu adımları atabiliriz.”

İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde nüfusun 8 milyon olduğunu bugün ise nüfusun 15 milyonu aştığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ben o zaman bir ifade kullanmıştım, demiştim ki ‘İstanbul’a gelene soralım, ‘Niye geliyorsun?’, ‘Paran var mı? ‘Evin var mı? veya ‘Burada başlayabileceğin bir işin var mı?’… Hemen dediler ki ‘Belediye Başkanı pasaport soruyor’. Ben pasaport filan sormuyorum. Buraya gelen insanımızın karşılaşacağı zorluklar sebebiyle bunu söylüyorum. Eğer bunu yapabilseydik bugün bu sıkıntıları çekmezdik. Örneğin bugün Londra’da siz kalkıp da rahatlıkla her yere gidip yerleşemezsiniz. Otomobilinizle Londra’nın şehir merkezine giremezsiniz ama Türkiye’de bu konuşulduğu zaman olay farklı yerlere çekiliyor.”

TOPLU TAŞIMA KÜLTÜRÜ

Erdoğan, Türkiye’de toplu taşıma kültürünün yeterince gelişmediğini ifade ederek, “Şimdi biz, işte özellikle metro, metrobüs bunlarla beraber toplu taşıma kültürünü yaygınlaştıralım ki benim vatandaşım otomobille vesaire her yere gitme anlayışı içerisinde olmasın. Belli bir noktaya kadar eğer illa otomobille gidecekse gelsin, oradan toplu taşımaya geçsin ki çok daha kısa zamanda rahatlıkla gitmesi gereken yere gidebilsin.” dedi.

Toplu taşıma konusunda Marmaray’ın örnek bir proje olduğunu, projenin İstanbul’daki toplu taşıma kültürüne olumlu katkıda bulunduğunu aktaran Erdoğan, vatandaşı kısa sürede İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna taşıyarak zamanını en değerli şekilde kullanmasına da katkı yaptığını söyledi. Toplu taşıma kültürünün artık gelişmeye başladığını kaydeden Erdoğan, bunun her yönden bir tasarruf sağladığını dile getirdi.

94 ÖNCESİ İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994 öncesi İstanbul’u hatırlattı. O dönemde İstanbul’un yaşanılabilir bir kent olmadığını anlatan Erdoğan, “çöp, çukur ve çamur” probleminin çok yoğun yaşandığını kaydederek, şöyle devam etti:

“Çöp dağları vardı. Çukurlar… Yolları güzel yapalım, edelim diye bir anlayış yoktu. Çamurdan geçilmiyordu. Böyle bir İstanbul vardı. Ben bot giyip, Bağcılar’da, Güngören’de seçim kampanyası yaptım. Londra Asfaltı’nın altı Bakırköy, orası biraz daha farklıydı, yine bugünkü Bakırköy yok tabii, yukarıda Esenler, bütün oralar çukurdan, çamurdan geçilmiyordu ve biz oradaki seçimleri de 5 ilçeyi bir arada kazandık. Ondan sonra oralar süratle değişmeye başladı. İşte bugünkü Bağcılar, Güngören, Esenler bütün oralar şu anda o günün eseridir. Bu başarı, bir şeye inanmanın neticesidir. Büyükşehir Belediyesi olarak biz tabii ilk hamleyi çöp üzerinden yaptık. Çöp dağlarını bir defa kaldırdık. Bir yıl içerisinde biz orada neticeye vardık ve HABİTAT 2 toplantısı yapıldığında İstanbul’da, sonuç bildirgesinde dünyanın en temiz şehri olarak İstanbul girdi. Bunu başardık. Çünkü, bizim temel felsefemizde zaten temizlik vardı. Bunu halledeceğiz dedik.”

O dönemde hava kirliliğinin felaket bir noktada olduğunu kaydeden Erdoğan, “İstanbul’da doğal gazın girdiği ev miktarı, 50 bindi. Ben Belediye Başkanlığını bıraktığımda 1 milyon 250 bin eve biz o zaman doğal gazı verdik. Bu neyi getirdi? Hava kirliliğinin büyük oranda azalmasını getirdi. Çünkü hava kirliliğinin en önemli sebebi kullanılan o kömürlerdi. Onun için de bazı gazeteler o zaman maske dağıtıyordu. Bu maskelerle kirli havalarda korunmak için.” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL’UN 2050’YE KADAR SU İHTİYACI GİDERİLMİŞ VAZİYETTE”

Recep Tayyip Erdoğan, en büyük sorunlarından birinin de susuzluk olduğunu, İSKİ’nin tankerle su taşıdığını anımsatarak, şöyle devam etti:

“O çamurların içerisinde o anneler, ellerinde el arabalarıyla gelirler tankerde sıraya girerler oradan bidonlarını doldururlar tekrar eve dönerlerdi. Böyle bir süreci yaşadık. Tabii biz bunu süratle ele aldık ama Istranca’dan, 140 kilometreden İstanbul’a su getirdik, Terkos’a, aynı şekilde 180 kilometreden Ömerli’ye getirdik. Bununla kalmadık. Dedik ki; Boğaz’ın altından bir de dev bir tünel yapalım ama bu su tüneli olacak ve bunun içinden Renault araçla, o zaman Veysel (Eroğlu) Bey, İSKİ genel müdürüydü, onunla beraber oradan bir geçtik. Daha sonra buradan deplase etsin diye bu suyu halledelim dedik, onu hallettik. Bir anda bu Istranca, Melen bunların gelişiyle beraber 2040’a kadar, o zamanki hedefti, 2040’a kadar İstanbul’un susuzluğu giderildi. Şimdi bu hedefi daha da büyüttük, şimdi ise İstanbul’un 2050’ye kadar su ihtiyacı giderilmiş vaziyette. İşte fark, susuzluktu, hava kirliliğiydi, çöp dağlarıydı, ulaşım diye bir şey İstanbul’da maalesef yoktu. O zaman İstanbul’un nüfusu da 8 milyondu. Bunların hepsi büyük oranda aşıldı.”

“İSTANBUL GAYYA KUYUSUNDAN BÜYÜK ORANDA ÇIKTI”

İETT’nin bin 500 civarında Ikarus otobüsü bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

“İçinde mazot kokusundan geçilmezdi. Zaten klima sistemi söz konusu değil. Ben göreve geldim ne dedim biliyor musunuz? Reklamı olacak ama ben dedim halkıma, artık bunları yasaklıyorum, kaldırıyorum, ‘Mercedes alacağım’ dedim. Biz Mercedes otobüsleri aldık ve Mercedes otobüslerle hizmete başladık. Bin 500 küsur o zaman Ikarus otobüsler varken şu anda İETT’nin 6 bini aşkın elinde bu hizmeti veren otobüsleri var, raylı sistemlerin dışında. Şimdi bunlarla bu yürütülüyor. Göreve geldiğimizde yanılmıyorsam 40 tane İDO’nun deniz otobüsü vardı ama şimdi bu sayı fevkalade artmış vaziyette. Deniz taşımacılığı bu şekilde yürüyor. İşte fark, oradan buraya geldi. Tabii yapılacak, anlatılacak çok çok şeyler bu arada var ama İstanbul gayya kuyusundan büyük oranda çıktı ve şimdi artık modern bir şehir olmanın bütün o başlıklarını yakalamış vaziyette.”

Erdoğan, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“Tabii bazı yerlerde öyle güzellikler var ki, onları da bir kenara tabii koyamazsınız, alışveriş merkezleri, vesaireler filan. Bunlar da tabii arz-talep meselesi. Talebin doğurduğu arzlar, bu adımlar tabii atılıyor. Buna da özellikle turizmde çok ciddi bir çekim alanı oluşuyor. Bir diğer taraftan İstanbul şu anda otelleriyle vesaire çok ciddi bir potansiyel oluşturuyor. Rezidanslar, ister istemez devreye girmiş vaziyette. Bunlar da tabii uluslararası kongrelerde İstanbul’un önemini her geçen gün artırıyor. Geçenlerde yine bu konuyla ilgili olarak uluslararası kongrelerde İstanbul bir çekim alanı oldu. Bu durup dururken olmadı. Altyapıyı oluşturacaksınız ki bu olsun. Oluşturmazsanız bu da olmaz.”

DEPREM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul depreme ne kadar hazır? Mevcut hazırlıkları hızlandırmak yönünde acaba ne yapmamız lazım.” şeklindeki soru üzerine ise “Bu konuyla ilgili olarak her şeyden önce bir defa tabii depremin sebepleri, sebep netice ilişkisi açısından çok çok önemli. Biz böyle gerçekten şu anda kentsel dönüşüme niye geldik? Niye gündemimize bu geldi? Bu soruya bir cevap bulmamız lazım. Eğer biz bu kaçak yapılaşmayla devam edersek tabii ki bu deprem faturası bize çok çok ağır olur.” ifadelerini kullandı.

Japonya’daki depreme dayalı binaları örnek veren Erdoğan, “Japonya’da bakıyorsunuz, 8,5, 9 şiddetinde icabında depremler oluyor ama neticeye baktığınız zaman böyle bedeli ağır bir durum söz konusu değil. Niye değil? Çünkü zemin etütleri ona göre yapılıyor. Zemin etütlerinin yanında inşaatlar ona göre yapılıyor. Bütün bunlar depreme karşı alınan tedbirler muaccelesinde yapıldığı için de orada bu depremlerde ağır faturalar ortaya çıkmıyor.” dedi.

Kartal’daki çöken binada da görüldüğü gibi inşaatlarda deniz kumu, hurda demir gibi malzeme kullanılmış olabildiğini belirten Erdoğan, “Bir de tabii üç kat yapılması gereken yer 10 kat olursa, 8 kat olursa bu bedel önümüze ağır olarak tabii ki gelir.” diye konuştu.

TOKİ’nin bu konuda hassas davrandığını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

“Biz de tabii arkadaşlarımızı bu noktada sıkıştırıyoruz. Burada diyoruz yani Emlak Konut da dahil olmak üzere en ufak bir taviz, en ufak bir fire vermememiz lazım. Buna göre yapalım. Çünkü TOKİ’yi biz para kazansın diye kurmadık. TOKİ’yi şehirleşmede güzelliği, güveni, emniyeti yakalayalım ve benim vatandaşım da burada huzur içinde rahatlıkla yaşasın. ‘Benim başıma böyle bir şey gelmez’ anlayışıyla buralarda yaşasın. Bizim kentsel dönüşüm dediğimiz olay işte bu ama vatandaşın bize yardımcı olması lazım. Öyle ki şehir planlarını yapıyoruz. Nerede konutlaşma olacak? Bütün bunlar tabii zemin etütleriyle vesairesiyle yapılıyor. Mesela konuşuyoruz. Benim vatandaşım geliyor diyor ki ‘benim burada şu anda diyelim ki beş tane dairem var. Bana diyor 5 tane daire vermeniz lazım veyahut da benim beş tane çocuğum var, 6 çocuğum var her biri için birer daire vermeniz lazım.’ Şimdi benim şu andaki binamın değeri şudur noktasından bakmıyor veya ‘benim binam kaliteli değil, buradan bakmıyor. Sizin bana vereceğiniz bina çok daha değerlidir, benimki diyelim 50’yse sizinki 250’dir buradan bakmıyor o yine nereden bakıyor, diyor ki ‘benim şu anda işte 5 çocuğum var, beşinin de birer dairesi olması lazım, bunu verecekseniz buna evet derim.’ Olaya buradan baktıkça bu bizim işimizi zorlaştırıyor.”

Erdoğan, vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğinin önemine işaret ederek, “Aslında olması gereken nedir? Bunun bir defa bedeli nedir? Eğer burada bir kıymet biçmeye ki birçok yerde arsa kendinin de değil, bütün bunların hepsi kaçak yapılmış, işgal, böyle yerler var. Böyle olunca netice almak zorlaşıyor. Onun için de bize medyanın çok yardımcı olması lazım. Vatandaşımızın bize çok yardımcı olması lazım. Sonra Allah göstermesin işte Kartal’da yaşadığımız gibi hayatlar gittikten sonra 21 kardeşimiz, çoğu birbiriyle akraba biliyorsunuz, öldükten sonra bunun bedel olarak bir bedeli var mı? Yok. Ondan sonra ‘eyvah eyvah’ deniyor. Bunu yaşamadan şu tedbire herkes yardımcı olsun. Bakın biz orada ilk etapta 10 binanın yıkım kararını çıkarttık. Artık dedik dinleyemeyiz. Bundan sonra da dinlemeyeceğiz.”

İhbarların yapıldığını aktaran Erdoğan, “81 vilayete Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yazılarını yazdı. Onlar vasıtasıyla da bütün oralarda şu anda yıkım noktasında sıkıntılı olan yerlere hemen valilik onlar da yazılarını gönderiyorlar, hemen süratle oraların boşaltılarak kirasını biz devlet olarak vereceğiz ve gönüllülük esasına dayalı olarak biz süratle orada oturmak istiyorsa kira süresince kirada kalacak, biz ödemesini yapacağız. Konutlar bittikten sonra da tekrar gelip oraya yerleşme şansı var.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çok açık ve net bir şey söyleyeyim. Benim artık bu anketlere vesaire güvenim kalmadı. Çünkü geçtiğimiz seçimlerde gördük. Doğru dürüst bir tanesi belki yakın tutturuyor. Yüzde 100 tutturma diye bir şey yok. Ama çoğu açık ara kaybettiler, bu işi tutturamadılar.” dedi.

Canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, “Ankara’daki yarışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kamuoyuna yansıyan haberlerde yarışın başa baş gittiğine dair iddialar yansıdı. Bu konudaki görüşünüz nedir?” soruları üzerine şu yanıtı verdi:

“Çok açık ve net bir şey söyleyeyim. Benim artık bu anketlere vesaire güvenim kalmadı. Çünkü geçtiğimiz seçimlerde gördük. Doğru dürüst bir tanesi belki yakın tutturuyor. Yüzde 100 tutturma diye bir şey yok. Ama çoğu açık ara kaybettiler, bu işi tutturamadılar.”

Ankara’da tecrübe ve dürüstlüğün önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ankara’ya çok çok önemli bir ismi aday olarak koyduk. Mehmet Özhaseki Bey 5 dönem Kayseri’de belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşımız. Mehmet Bey’den önceki Kayseri ve Mehmet Bey’le beraber ortaya çıkan Kayseri… Hakikaten bambaşka bir Kayseri inşa etti Özhaseki. Daha sonra biz kendisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığına getirdik, milletvekili olarak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında da bence Mehmet Bey’in en büyük ispatı Güneydoğu’dur, Doğu’dur. Terörün estiği yerlerde, çukurların açıldığı yerlerde, maalesef oradaki benim vatandaşlarımı teröristlerin, HDP arkasındaki terör örgütlerinin oradaki bütün o cinayetlerine Mehmet Bey bütün imkanlarıyla gitti, her şeyi göze aldı. Biz de devlet olarak her türlü desteği verdik. Diyarbakır’ı tanıyamazsınız, öyle yerleri var ki İstanbul’dan çok daha iyi konumda. 4 gidiş 4 geliş trafik. Gece aydınlatmaları vesaire… Dicle Nehri’nin kenarında piknik alanları muhteşem. Kurşunlu Camisinin olduğu o bölge, çarşı vesaire oralar şu anda bambaşka oldu. Konut noktasında da çok ciddi konut yapımına aynı şekilde orada girdik. 20 bine yakın o bölgede konut yapıldı. Aynı şekilde Şırnak, Nusaybin’de ciddi konut yapımlarına girdik. Hakkari de aynı şekilde. Kim derdi ki 15-20 sene önce Hakkari’ye havalimanı yapılacak? Yüksekova’ya Selahaddin Eyyubi Havalimanını yaptık. Biz ayırt etmedik, bölücülük yapmadık. ‘Bu benim Kürt kardeşimdir.’ dedik. ‘Burada Kürtler var, oy vermiyorlar.’ Biz öyle bir şey düşünmedik. Orası da benim memleketim.”

Erdoğan, Van depreminden sonra şehre 25 milyar liraya ulaşan miktarda yatırım yapıldığını kaydederek, Bingöl depreminde de Bingöl’e aynı yatırımların yapıldığını anlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile “zillet ittifakı”, “illet ittifakı” olarak adlandırdıkları birlikteliğin, Güneydoğu’yu, Doğu’yu mahvettiğini belirten Erdoğan, bölgenin altyapısıyla, üstyapısıyla yeniden ayağa kalkmasını istediklerini ifade etti.

Erdoğan, Ankara’da Mehmet Özhaseki’nin yoğun bir çalışma içerisinde bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Ankaralı kardeşlerim, vatandaşlarım, Sayın Özhaseki’yle bu yola devam etme kararını verirse inanıyorum ki Ankara çok şey kazanacak. Şu anda CHP’nin adayının afişlerinin altında CHP’nin logosu yok. İsmine oynuyor. Niye? CHP’nin adayı olduğu bilinirse oy alamayacağını o biliyor. Bunun için de tabii burada bir farklılık var. Siyaset bir defa şeffaf olarak yapılır, gizli olarak yapılmaz. Kendilerine bile güvenleri olmayanların oluşturdukları beraberlik… Kimdir bu beraberlik olarak ortaya çıktıkları? CHP’nin yanında kim var? HDP var. HDP’nin arkasında kim var? PKK var. Bütün bunların yanında İYİ Parti kimlere destek veriyor? Bunlara destek veriyor. Saadet kimlere destek veriyor? Bunlara destek veriyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Mehmet Özhaseki ise Cumhur’un adayı. Cumhur’un adayı olarak ortada. Peki Mansur Yavaş kimin adayı? Bu ortada değil. O zaman çık açık açık söyle. ‘Ben şu partinin adayıyım.’ de. Onu diyemiyor. Onu dediği anda vatandaşım değerlendirmesini ona göre yapacaktır. ‘Bunun arkasında terör örgütü var.’ diyecektir. ‘Terör örgütünün arkasında olduğu bir adayı da ben desteklemem.’ diyecektir. Geçmişinde bu MHP’liymiş. Artık kimse onun geçmişine bakmıyor, bugününe bakıyor. Bugününe bakarak değerlendirmesini yaptığı anda benim MHP’li kardeşlerim de ona kesinlikle oyunu vermeyecektir.”

“TERÖRLE İLİŞKİSİ OLMAYAN SEÇİM KAZANMIŞSA, O İNSANLARA YÖNELİK ADIMIMIZ OLMAZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörle bağlantısı tespit edilen isimler alındı ve kayyumlar devreye girdi. Bu, bundan sonrası için de geçerli bir uygulama olacak mı? Yerel seçim ve sonrasında yine böyle bir tespit olursa, benzer kayyum ataması yapılacak mı?” sorularına şu yanıtı verdi:

“Herhangi bir terör olayına bulaşmayan, terörle ilişkisi olmayan seçim kazanmışsa, o insanlara yönelik bizim herhangi bir adımımız olmaz. Terörle ilişkisi seçim öncesi olmuş, tespit edilememişse, daha sonra bu tespit edilmişse, terörle ilişkisi olan kimse, biz onları orada tutmayız. Bunu ben söylemiyorum, yasalar söylüyor. Çünkü bunlar devletten aldıkları parayı, Kandil’e boca ederler. Yine devletten aldıkları paralarla ne yazık ki bütün terör eylemlerini bunlar pratiğe geçirdiler. Biz bu milletin parasını kalkıp da böyle terör eylemlerinde kullansınlar diye bunlara vermiyoruz ki… Yatırım yapsınlar diye veriyoruz. Aldıkları araç gereçlerle çukurları açanlar bunlar. Bunlara bu fırsatı vermemiz mümkün değil. Bundan sonraki süreçte de atacağımız adımda bu hassasiyete dikkat edeceğiz. Yargının vereceği kararlar neticesinde de bunlar görevlerinden alınarak, bunların yerine bu işi en ideal şekilde yürütecek kayyumlar atanabilir. Bu, kanunun, hukukun vermiş olduğu bir yetkidir. Oralarda yaşayan halkımızı biz, zulme mahkum edemeyiz.”

Yerelin de kendi içinde bir beka meselesi olduğunu dile getiren Erdoğan, demokrasinin yerelden başladığını, yerelde demokrasi yoksa, genelde de olmayacağını anlattı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

“Yerelde beka meselesi hallolmadıkça, genelde o sıkıntı yaşar. Bu iş öyle hafife alınacak bir şey değil. Yerelde de biz o beka meselesini çözüme kavuşturmamız lazım. Cumhur İttifakı bunu kanıtlamıştır, yerelde de genelde de kanıtlamıştır. Ülkenin bekası için taban ve teşkilatlar uyum içinde çalışmaya devam ediyor. Zillet ittifakı kendi içinde koltuk kavgasında. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bunun yanında çok daha önemlisi ülkenin geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Bunlar ise araçlarla gereçlerle ne var ne yok ellerinde kalıyorlar hatta binalardan binalara bitişik nizamda tüneller açmak suretiyle neler yaptıklarını biliyoruz. Bunları gördüğümüze göre hala bunlara ‘Arkanızdayız, tamam, yerinizde durabilirsiniz, devam’ mı diyelim? Kayyum atamalarında geç kaldık bile biz geç… Daha zamanlı bu atamaları yapsaydık, Güneydoğu bugün çok daha farklı bir yerde, çok daha farklı bir konumda olurdu. Çünkü artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu milleti kimse kandırmaya yeltenmesin. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle yapılan ittifakı ne tarih ne de millet affetmeyecektir.”

– “Kandil de verdiği mesajlarıyla bunları etkiliyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Herhangi bir ittifakımız yok.” diyenlerin her yerden aday göstermesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Niye aday göstermiyorlar? HDP, Güneydoğu’da aday gösteriyor, onun aday gösterdiği yerde İYİ Parti, CHP aday göstermiyor. İYİ Parti’nin aday gösterdiği çoğu yerde, CHP aday göstermiyor, aynı şekilde HDP de aday göstermiyor. Ankara’da CHP’nin adayı var. Diğerlerinin var mı? Yok. İstanbul’da aynı şekilde CHP’nin adayı var. İYİ Parti’nin, HDP’nin adayı var mı? Yok. İzmir, Mersin, Adana’da durumlar gene aynı. Birinin olduğu yerde, bir diğeri yok. Hesapları yapıyorlar, bazı yerde hesap şaşırması gibi bir şey oluyor. Oralarda bunlar girmeyebiliyorlar. Böyle durumlar da var. Geneli itibarıyla olay böyle gelişmiştir, hatta hatta olay çok daha ileriye gidiyor. Daha ilerisi neresi? Pensilvanya’nın talimatları var. Bir diğeri de Kandil’in talimatları var. Kandil’in talimatı diyor ki ‘Güneydoğu’da, Doğu’da kendi adayımızı destekleyeceğiz. Batı’da, AK Parti’nin, MHP’nin güçlü olduğu yerlerde onların kazanmaması için biz aday göstermeyeceğiz.’ diye çok açık, net, biz televizyon ekranlarında da kendi dillerinden bunları zaten dinledik.”

“Pensilvanya’dan talimat”a ilişkin soru üzerine Erdoğan, “Bu tür şeylerde Kandil de Pensilvanya da bunların hepsinin birbiriyle iletişim ağı kesilmiş değil, devam ediyor. Yeri geliyor Pensilvanya, hem söylemi hem siyaset anlayışıyla bunlarla koordine vaziyette ve bu koordine vaziyette olarak da bunların siyaset pratiğini, siyaset etme anlayışını etkiliyor. Aynı şekilde Kandil de bu şekilde verdiği mesajlarıyla, isimlerle bunları etkiliyor. İsimler de buna göre belirleniyor. Nerede aday çıkaracağız, nerede çıkarmayacağız, bunu da buna göre belirleme noktasında kalıyorlar.” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, 17-25 Aralık’ın bir yargı darbe girişimi olduğuna işaret ederek, “Buradan edinilen bazı tecrübeler var. Orada nerede durduysalar, şu anda da aynı yerde duruyorlar.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kontrollü darbe girişimi” ifadesine değinen Erdoğan, “Bu kontrollü darbe girişimiyse, Bay Kemal senin 7 Ağustos’ta Yenikapı’da ne işin var? Niye oraya geldin? Cuma akşamına kadar zaten gelmeyeceğini bildirdin ama seni o kadar sıkıştırdılar ki sen dayanamadın ve Yenikapı’ya geldin.” diye konuştu.

HÜRRİYET