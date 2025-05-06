Erdoğan-Trump Görüşmesi, Ukrayna Savaşına Çözüm Arıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mayıs 2025 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze’deki insani kriz, Suriye’deki gelişmeler ve Türkiye-ABD arasındaki savunma işbirliği gibi kritik konuları içerdi. Trump, görüşmeyi “çok iyi ve verimli” olarak nitelendirerek, Erdoğan’ı Washington’a davet ettiğini ve Türkiye’ye de davet edildiğini belirtti. Görüşme, dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.

Görüşmenin Detayları

Görüşmenin detaylarına göre, Erdoğan, Trump’a Türkiye’nin Gaza’da acil bir ateşkes ve kalıcı barış için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu aktardı. Suriye ile ilgili olarak, Erdoğan, ABD’nin yaptırımları hafifletme çabalarının ülkenin istikrarına katkı sağladığını ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü kolaylaştıracağını vurguladı. Trump ise Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırmak için Erdoğan ile işbirliği yapmayı hedeflediğini dile getirirken, “Rusya-Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşı bitirmek için Erdoğan ile çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

Bu ikili ilişkiler çerçevesinde, Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesi, F-16 alım süreci ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması gibi konular da gündeme geldi. Erdoğan, bu adımların iki NATO müttefiki arasındaki savunma işbirliğini güçlendireceğini ifade etti. Trump’ın, 2019 yılında Türkiye’nin S-400 alımı nedeniyle uygulanan CAATSA yaptırımlarını kaldırmayı yeniden değerlendirdiği dünya basınında öne çıkan bir başka konu oldu.

Dünya Medyasının Yorumları

Görüşme, uluslararası medyada farklı açılardan incelendi. Times of Israel, görüşmeyi Türkiye’nin Suriye politikası ve İsrail’in bölgesel endişeleri bağlamında ele aldı; “Trump-Erdoğan yakınlaşması, Gazze savaşı ve Suriye’de Ahmed el-Şara rejiminin yükselişi nedeniyle İsrail için hassas bir konu” ifadesine yer verdi. Erdoğan’ın Gaza ateşkesi ve Suriye yaptırımları konusundaki mesajlarına vurgu yapıldı.

Al Jazeera, Trump’ın Ukrayna savaşını bitirmek için Türkiye ile işbirliği yapmak istediğini öne çıkararak, “Ankara, bölgesel sorunlarda kilit bir ortak olarak görülüyor” yorumunu yaptı. Fox News ise iki liderin Gaza, Ukrayna ve Suriye üzerindeki ortak çalışma konusundaki mutabakata dikkati çekti. Moscow Times, “Trump, savaşı bitirmek için Erdoğan’ın yardımına güveniyor” başlıklı haberiyle Türkiye’nin denge politikası üzerinde durdu.

Trump’ın 20 Ocak 2025’te ikinci kez ABD Başkanı olarak göreve başlamasından sonra, Erdoğan ile ilk telefon görüşmesi 16 Mart’ta gerçekleştirilmişti. O görüşmede de F-16 ve F-35 programları, CAATSA yaptırımları ve Suriye konuları ele alınmıştı. 5 Mayıs’taki görüşme, iki lider arasındaki ikinci temas oldu ve Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir ivme kazandırma çabalarını yansıttı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Washington ziyaretleri de bu diyaloğu destekliyor.

Türkiye, 2019 yılında S-400 alımı nedeniyle F-35 programından çıkarılırken, 2020’de CAATSA yaptırımlarına maruz kalmıştı. Ankara, bu yaptırımların kaldırılmasını, F-35 programına geri dönmeyi veya yatırımlarının iadesini talep ediyor. Ayrıca, 40 adet Block-70 F-16 alımı ve mevcut F-16’ların modernizasyonu için ABD ile müzakereler devam ediyor.